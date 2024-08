Nine Inch Nails usa estudio como instrumento electrónico en nuevo sencillo

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP USA.

El veterano del rock industrial, Trent Reznor, compartió un nuevo y siniestro track, parte del nuevo álbum de Nine Inch Nails ADD VIOLENCE. THIS ISNT THE PLACE está estructurada como una simple construcción glacial que crece en identidad entrópica hasta el último segundo en el que se detiene en un inesperado y total alto. Reznor dirige los tracks con una vocal medidamente agitada, cantando sobre golpea utilitarios de tambor y nostálgicos bajos de sintetizador, todo esto mientras cuerdas orquestales giran en discordancia. Su siguiente EP marca el segundo de una trilogía de EPs que comenzó con «Not the Actual Events» de 2016; La banda de Reznor no ha lanzado un álbum de estudio desde Hesitation Marks del 2013.

Ayer el artista reveló la contraportada del disco ADD VIOLENCE con una nota sugiriendo a los fans que presten atención: RECUERDAN CUANDO LOS DISCOS TENÍAN CONTRAPORTADA? ¿NO? TAL VEZ ESTA SEA IMPORTANTE» dijo.





ADD VIOLENCE será lanzado este viernes 21 de julio y ya está disponible en pre-order.

