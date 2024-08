Un niño homicida de 9 años no entiende de qué se le acusa

Un niño de 9 años, cuyo nombre no ha sido revelado por tratarse de un menor, del estado de Illinois en Estados Unidos ha sido acusado de incendio provocado y de asesinato a cinco personas con alevosía. Mientras dormían en el tráiler donde vivían, el niño provocó un incendio que acabó con la vida de varios miembros de su familia. En su primera vista con el juez, el niño no entendía la jerga jurídica usada por el juez y la acusación, según the Chicago Tribune.

“El qué no entiendes?”, le preguntaba el juez Charles Feeny después de leer los cargos en el Tribunal de Menores del condado de Woodford.

“Lo que he hecho”, dijo el niño.

Así que el juez tuvo que explicarlo de tal manera que un niño de nueve años pudiera comprenderlo. Hubo un momento en el que el abogado del chico tuvo que informar al juez de que el pequeño no entendía lo que significaba “presunto”.

“Significa que alguien te ha acusado de algo”, le dijo el magistrado. Poco después, el abogado le pedía al juez que explicara también lo que significaba “incendio provocado”.

El incendio acabó con la vida de la bisabuela, de su hermana de dos años y de su hermano recién nacido, de su primo y del novio de su madre. Tan solo la madre, Katie Alwood de 27 años, y el niño sobrevivieron.

“Tiene un buen corazón”, le contaba Alwood al the Chicago Tribune después de que su hijo fuera acusado. Contó que el niño padecía esquizofrenia, trastorno bipolar y TDAH. “Me ayudaba a dar de comer a sus hermanos y a enseñarles a andar. Sí, se le debería castigar, pero necesita ayuda psicológica. Eso es lo que necesita”.

Alwood, que perdió la custodia después del fuego, también dijo que el niño quería llevar comida a un memorial que algunos familiares habían preparado para las victimas del fuego porque pensaba que así sus hermanos volverían para comérsela.

Es demasiado pequeño para enviarle a un centro de menores, si se le declara culpable, pero podría acabar en libertad condicional. Si violara la libertad condicional, podría acabar en el centro de menores del condado al cumplir los 10 años y después en una prisión para menores al cumplir 13, según informa the Chicago Tribune.

“Fue una decisión dura”, dijo a la prensa el abogado Gregory Minger. “Es una tragedia pero, al fin y al cabo, se le está imputando a un niño pequeño de uno de los crímenes más graves que existen. Pero creo que era lo había que hacer a estas alturas”.

El menor salió de las cortes empapado en lágrimas, contaba CBS News.

Imagen de portada: Foto tomada el 7 de abril de 2019, muestra una valla y una cinta policial rodeando el tráiler destruido por el incendio. (Matt Dayhoff/Journal Star via AP).