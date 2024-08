Así es la cuarentena cuando tienes menos de 10 años

“Buenas noches. El coronavirus nos ha cambiado la vida”. Esta era la entradilla de Darío, el hijo de una compañera de trabajo de mi madre, mientras jugaba con su hermana Lucía al Telediario. Le había tocado a él ser el presentador y a su hermana la espectadora, pero otras veces es al revés. Y tenía razón: el coronavirus y las medidas tomadas para su contención y control han cambiado nuestras vidas.



Nos las ha puesto patas arriba, aunque es justo mencionar que a unos más que a otros. Siempre es así. A los que viven en pisos de 40 metros y siguen teniendo que ir a la obra o les han hecho un ERTE más que a los que lo han tramitado desde los despachos de sus chalés en Pozuelo. A los que tienen familiares dependientes o especialmente vulnerables al virus o enfermos o incluso ya fallecidos a causa de él un poco más.

En su comparecencia del sábado Pedro Sánchez mencionó las infinitas causísticas y circunstancias complejas que derivaban de la crisis sanitaria que estamos viviendo y de la cuarentena para las familias españolas y mencionó algunas de ellas. Apeló varias veces a la protección de las mascotas y a las excepciones planteadas al Estado de Alarma para sus dueños. Pero no tuvo ni una palabra para los niños.

Así lo apuntaba el filósofo César Rendueles en una entrevista en El Confidencial titulada “La asombrosa desaparición de siete millones de niños españoles por el coronavirus”. En ella reflexionaba sobre cómo las instituciones españolas quizá no estén teniendo todo lo en cuanta que deberían a la que debería ser una población especialmente protegida: la infantil. Como dice Darío en su Telediario, el coronavirus les ha cambiado la vida. Pero a las instituciones no parece importarles demasiado.





Rita, 7 años, y Juana, 6 años (y medio)

VICE: Juana, Rita, no sois hermanas, ¿verdad? ¿Por qué estáis pasando estos días de confinamiento juntas?

Juana: Porque yo primero vine aquí para estar en una casa más grande y cuando se cancelaron las clases la familia de Rita también quería estar en una casa grande, y aprovecharon que tenían amigos con una casa grande, que somos nosotros, y entonces vinieron aquí antes de que cerraran Barcelona.

Rita: He venido para estar con Juana y para no estar en una casa tan pequeña. En Barcelona vivo en un piso y esta casa tiene patio. Mi padre se ha quedado en Barcelona trabajando, pero mi madre está aquí y mi hermana Matilda también. Está haciendo la siesta, tiene tres años. Somos amigas de P3 y P4, pero después Juana se marchó a vivir a Madrid y yo todo el rato no paraba de decirle que por qué se iba.

Juana: Y yo ni siquiera sabía por qué nos íbamos a vivir a Madrid.

¿Sabéis qué es una cuarentena?

Juana: Sí. Cuarenta días estando en tu casita sin salir.

Rita: Estamos ahora en cuarentena por el coronavirus.

¿Y qué es el coronavirus?

Juana: Una enfermedad. Hay muchos coronavirus, algunos diferentes.

Rita: No.

Juana: Sí, hay diferentes coronavirus. Lo he visto en la tele cuando mis padres veían lo del coronavirus.

Rita: Hay un tipo de coronavirus que no es muy peligroso, es como una gripe.

Juana: Eso es solo para los que no respiran mal por la nariz. Los que respiran mal si lo pillan puede que tengan el coronavirus y puede que mueran

Rita: Sí. Yo por las noticias escuché que un señor se murió porque tenía el coronavirus.

¿Sabéis qué recomendaciones hay para protegernos de él?

Juana: Sí. Quedarte en casa todo el rato y no salir fuera nunca.

Rita: Nosotras salimos pero al patio, no a la calle. Un día también salimos para buscar leña.

Juana: No era leña, eran pelotas.

¿Creéis que todo el mundo lo está cumpliendo, que todos estamos haciendo lo que hay que hacer para luchar contra el coronavirus?

Juana: No. Solo los de China, porque de allí ya se está yendo el coronavirus. Se están quedando todo el rato en casa.

Y, ¿qué proponéis vosotras para frenar los contagios?

Rita: Que nos vayamos todos a China porque no está el coronavirus.

Juana: Nos vamos todos los españoles a China y todos los chineses se vienen a España, y allí nos curamos del coronavirus, y como ellos ya no lo tienen pues se va de aquí cuando vengan. Y luego volvemos a España y ellos vuelven a China. Podemos ir en muchos aviones.

Rita: Te olvidas de algo… contaminación.

Juana: Pues en coches eléctricos.

Rita: Mi padre tiene una furgoneta eléctrica.

Hugo, 4 años

VICE: ¿Por qué no tienes colegio, Hugo?

Hugo: Porque está el coronavirus.

¿Te han dado vacaciones?

No son unas vacaciones porque no podemos salir y han cerrado las tiendas. Hasta las de Hot Wheels. Hot Wheels son unos coches que van rodando por unas pistas.

¿Qué estás haciendo estos días sin colegio?

Jugando y haciendo cosas. Tenemos una lista, te la enseño. Desayunamos, algún día podemos desayunar gofre, luego hacer una ficha, hacer las tareas de la casa, el deporte y comer una fruta. Después hacemos la caja de las sorpresas, que hay que rebusquear con los ojos cerrados y el papel que toque tocó. Luego comemos, después de comer y de ver los dibujos, comemos un bocadillo, otra vez la caja de las sorpresas y hacemos lo que diga el papel, hacemos un deporte y leemos un cuento. Esa es la lista.

Y, ¿cuál es el mejor momento del día?

Hacer la caja de las sorpresas. Es una caja llena de papeles, sacas uno y el que toque tocó. Un día me tocó una yincana. Uno tiene que cerrar los ojos y cada vez va uno cogiendo pistas y yendo a por más pistas.

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando podamos salir a la calle?

Ir a las pistas a jugar al fútbol y al baloncesto. Ya casi llego a la canasta.

Guillermo, 9 años y Claudia, 7 años

VICE: Guillermo, Claudia, ¿en qué es vuestro día a día diferente ahora respecto a antes de la cuarentena?

Guillermo: Que como no tenemos colegio ni actividades se nos hacen los días más eternos.

Claudia: Sí. Por la mañana hacemos los deberes y nos ponemos las clases de Clan, comemos, ayudamos en casa y después jugamos al móvil, a juegos de mesa, al virus… pero se nos hacen los días eternos.

¿Cómo es ese juego del virus?

Claudia: Es este, mira [desaparece del plano y vuelve con un juego de cartas]. Está el coronavirus (y saca una carta).

¿Qué le diríais al Presidente del Gobierno si le pudiérais dar un mensaje?

Guillermo: Que se lave mucho las manos, por su propio bien.

Claudia: Yo le diría que las personas que tengan perro y patio no puedan salir a pasearlo a la calle, porque puede hacer caca también en el patio. Y por la ventana he visto a una mujer que se salía a pasear al perro pero como si no tuviera perro, solo para pasear ella. O que pudieran salir a pasearlo pero cinco minutitos, hace caca el perro y volver a casa.

Hablando de animales… ¿sabéis que hay ciudades como Madrid, donde como por la calle no hay humanos, están siendo tomadas por pavos reales, o Barcelona, hasta donde han llegado jabalíes para pasear?

Claudia: Y aquí vino el Ratoncito Pérez. Porque el otro día se me calló un diente, bueno, se me movía y me lo arranqué, y vino por la noche y me dejó el regalo.

Él seguirá pudiendo trabajar porque los animales no transmiten el virus

Guillermo: Pero si viene de un murciélago.

Claudia: Sí, pero yo creo que cuando vino aquí el Ratoncito Pérez se duchó, como hay que lavarse mucho por el coronavirus. Porque cuando fui al baño estaba el jabón abierto y nosotros no lo habíamos dejado abierto.

Guillermo: Pero no oímos nada, porque de los nervios nos quedamos sin dormir toda la noche.

Acabáis de tener un hermano, Jaime. ¿Cómo le vais a explicar cuando sea mayor cómo fue esta cuarentena?

Claudia: Hoy cumple dos meses. Ya sabe decir ajo.

Guillermo: Pues le contaremos que había que quedarse en casa todo el tiempo, y que teníamos que estudiar en casa, que no eran unas vacaciones porque seguíamos teniendo que hacer deberes y luego cuando sea más mayor le contaremos los síntomas del coronavirus y lo que había que hacer para no contagiarse porque si no se aburrirá.

¿Os gustaría vivir así para siempre, sin colegio?

Guillermo: No. Porque se nos hacen los días más eternos, antes teníamos el colegio, por las tardes las actividades… Y tenemos que seguir aprendiendo.

Claudia: Y ver a nuestros amigos, aunque ahora les hacemos videollamadas. Lo que pasa es que solo se puede cuatro, cuando se mete uno nuevo, echa a otro, no lo vemos. Yo llamo a mis mejores amigos y si no pueden hablar llamo a otros y Guillermo llama a sus amigos también.

Carolina, 6 años

VICE: Hola, Carolina. ¿Te está costando hacer la cuarentena?

Carolina: No, porque me apetece ir al parque y al colegio, pero hay que estar en casa y lavarse mucho las manos porque si no nos contagiamos del coronavirus. Nosotros hicimos antes de que tuviéramos que dejar de ir al cole un gel con jabón y con agua y alcohol para lavarnos las manos. Mira [desaparece del plano, y trae un bote con el líquido]. También hay que ducharse mucho, y lavarse bien el culo.

Y, ¿qué es lo que menos te está gustando de estos días?

Que hay gente que no hace caso. Como mi prima Isabel, que va al supermercado un día a por mantequilla, la compra, la paga y se va y otro a por lechuga, la compra la paga y se va y no hace una lista para saber todo lo que tiene que comprar. Y así nos vamos a contagiar todos del coronavirus.

¿Sabes cómo es, se ve?

Es verde, que lo han sacado en la tele. Pero solo se ve por el microscopio.

¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando podamos salir de casa?

Una fiesta con mis amigos, le he dicho a mi madre que lo diga por el grupo de los padres del colegio y me han contestado ya algunos que sí. Vamos a hacer una fiesta en el parque y vamos a llevar sándwiches.

¿Y lo que más echas de menos durante estos días?

Jugar con mis amigos y también ir al colegio, pero estoy haciendo las fichas. Ya sé leer más o menos [desaparece de la pantalla y vuelve con su libro de lectura y empieza a leer, silabeando].

