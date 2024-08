Nintendo anunció varios juegos ‘indie’ para el Switch

Este artículo se publicó originalmente en Waypoint, nuestra plataforma dedicada al mundo de los videojuegos.

Una de las mejores razones para poseer un Vita era porque los desarrolladores independientes se comprometieron con la plataforma, dotándola de juegos que Sony no tenía los recursos para crear y que los estudios más grandes no parecían interesados en crear. Durante un tiempo fue un pequeño dispositivo mágico, pero parece que el lanzamiento del Switch y el menor énfasis de Sony en los desarrolladores independientes han creado una oportunidad de mercado para Nintendo. Como parte de la exhibición «Nindie» del verano, Nintendo mostró una increíble serie de juegos que pueden darte muchas nuevas razones para encender el Switch.

Uno de los anuncios más importantes fue una primera mirada al nuevo juego del diseñador Suda51, una elegante aventura protagonizada por Travis Touchdown, No More Heroes: Travis Strikes Again. Aunque no se mostró gameplay, el concepto es interesante: Travis se mete en una consola y debe combatir enemigos para encontrar la salida a través de una variedad de juegos diferentes. Aparentemente, estos juegos se realizarán, al menos en parte, en colaboración con otros desarrolladores. (Mostraron imágenes del material gráfico de Hotline Miami.)

Incluí algunos de los trailers a continuación. Puedes ver el resto de los juegos si accedes al canal de Nintendo en YouTube:

