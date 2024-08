Nintendo eliminó de YouTube el video de un fan mostrando ‘glitches’ en Animal Crossing

Artículo publicado originalmente por VICE Estados Unidos.

La mayoría de los videos publicados por Shesez son alegres y divertidos. En ellos podemos ver al jovial creador de YouTube deslizar una cámara flotante dentro, alrededor y debajo de los píxeles y polígonos de los espacios más queridos del mundo de los videojuegos, desentrañando las formas en que los desarrolladores confeccionan sus frágiles mundos en una serie popular llamada Boundary Break. En su video más reciente, Shesez apenas contuvo las lágrimas.

“Si no hubiera tenido una consola Nintendo a principios de los años 90”, dijo Shesez en el video, “probablemente no estaría creando videos sobre el desarrollo actual de los videojuegos. Es por eso que me irrita que la compañía me perciba como una amenaza”.

A principios de esta semana, Nintendo emitió un reclamo de derechos de autor para uno de los videos de Animal Crossing: New Horizons de Shesez. No fue un reclamo de derechos de autor común, que después de múltiples infracciones puede llevar a YouTube a prohibir el canal. Muchos reclamos de derechos de autor en YouTube hacen que el video pueda permanecer activo, pero los ingresos publicitarios del video se canalizan del propietario del canal al propietario de los derechos de autor. Pero en este caso Nintendo quería que el video desapareciera, así que YouTube lo bloqueó.

Sin embargo, no hubo respuesta de Nintendo a la solicitud de comentario de VICE Games. Por su parte, un vocero de YouTube declinó dar más detalles y me remitió al video bloqueado.

El video de respuesta de Shesez al reclamo de derechos de autor de Nintendo, que espera pueda hacer que su video reaparezca en YouTube, está dirigido a una sola persona: el presidente de Nintendo of America, Doug Bowser.

“Creo que cada vez que los creadores o los fans intentan dialogar con Nintendo, tendemos a hablar como si la entidad fuera una persona”, dijo. “Lo cual evita ponerle un rostro a la situación. [Doug Bowser] se ve como una persona razonable que al menos me escucharía”.

Si la historia nos ha enseñado algo, es que lo más probable es que la súplica de Shesez caiga en oídos sordos.

El video, como muchos de los videos de Shesez, involucra diferentes formas de engañar a la cámara del juego Animal Crossing: New Horizons para revelar elementos ocultos o realizar actos imposibles. Esto podría significar encontrar geometría en partes del juego que Nintendo abandonó, o hallar una manera de cruzar el cielo, algo que Nintendo no pretende que ocurra en su juego.

Extrañamente, el video que Nintendo eliminó de YouTube es una continuación de otro video de Animal Crossing: New Horizons publicado por Shesez a principios de abril, uno con casi 900.000 visitas. Ese video aún sigue en internet, y hasta el momento de escribir este artículo, Nintendo no ha pedido su eliminación.

El problema para Shesez puede ser que Nintendo está ignorando la delgada línea que él está tratando de respetar. En marzo, Nintendo emitió avisos de eliminación similares para las personas que publicaron videos que enseñaban a los jugadores cómo recrear un glitch de duplicación, una vulnerabilidad que les permitiría destruir la economía —cuidadosamente equilibrada por Nintendo— del juego.

“Por supuesto, entiendo completamente por qué lo hicieron”, dijo A+ Start, quien dirige el popular canal de YouTube Son of a Glitch. Uno de sus videos de duplicación fue retirado dentro de las 24 horas posteriores a su estreno. “No quieren que la gente explote el juego y arruine la diversión o dañe la marca debido a un aspecto descuidado de la programación”.

A+ Start no apeló el bloqueo de Nintendo a su video y respetó su decisión.

Animal Crossing: New Horizons podría no ser un juego competitivo, pero cuenta con un modo multijugador que la gente suele jugar. Pero Shesez hace una distinción entre su trabajo en comparación con el de A+ Start y otros, en particular porque frecuentemente omite los métodos y descripciones para llevar a cabo los glitches.

“Mi objetivo es permitir que los jugadores vean lo que normalmente no pueden ver en los juegos”, me contó Shesez por correo electrónico. “Sin embargo, el show ha forjado una reputación de ser muy educativo, lo que destaca POR QUÉ los desarrolladores hacen ciertas cosas fuera de la vista de los jugadores”.

“Hola, a continuación haré un rápido aviso de responsabilidad. Este es un nuevo juego de Nintendo que cuenta con componentes en línea, así que no habrá tutoriales sobre cómo hacer lo que van a ver en este video. Esto con el objetivo de que intentemos mantener un cierto nivel de integridad para el componente en línea de Animal Crossing, ¡que está disponible ahora, por cierto! Vayan a buscarlo si aún no lo han hecho, es una gran versión de Animal Crossing”.

Este tipo de análisis crítico es particularmente relevante para Nintendo, la compañía más estrechamente asociada con el ambiguo término de “refinación”. Esperas que un juego de Nintendo se sienta limpio, fresco y libre de errores. Cuando un juego de Nintendo presenta alguna falla, es realmente inesperado porque rara vez sucede. Nintendo se ha enorgullecido históricamente de estas experiencias, lo que hace que el trabajo de Shesez sea aún más importante, porque ayuda a los jugadores curiosos a comprender mejor —y por extensión, a respetar— el enorme trabajo que Nintendo dedica a sus juegos.

No es sorprendente que Nintendo, lo más parecido a Disney en los videojuegos, quiera mantener viva esta ilusión. Pero clasificar el trabajo de Shesez como malicioso puede resultar engañoso.

Más de 30 de los desgloses detallados de Shesez han recibido más de un millón de visitas cada uno, y decenas más se acercan bastante. No debería sorprender que muchos de estos videos, como suele ser el caso en la categoría de gaming de YouTube, involucren a Nintendo. YouTube ama a Nintendo, pero no siempre ocurre lo mismo al revés. A menudo es una relación unilateral.

Mientras que Shesez hace todo lo posible para no mostrar vulnerabilidades y glitches —para evitar un potencial problema legal y como una forma de respetar a los creadores—, el creador de YouTube Aurum hace exactamente lo contrario. Sus videos más populares se centran en exhibir glitches. Como era de esperar, solo en 2019, Nintendo le pidió a YouTube que eliminara cinco de los videos de Aurum que involucraban glitches en los juegos de Wii U y 3DS, según cuenta el YouTuber.

“Ahora sé que probablemente vaya en contra de sus pautas de contenido”, dijo Aurum, “pero los avisos de eliminación nunca dan ninguna razón, ni desafiarlos realmente te libra del reclamo”.

Un video involucraba hackear Super Mario 3D World, por ejemplo, ¡haciendo las manos de Mario extremada y humorísticamente enormes! La versión original del video incluía vistazos de cómo Aurum había hackeado el juego y Nintendo hizo que lo eliminaran. Posteriormente, Aurum subió una versión que no mostraba esos elementos, así que Nintendo dejó el video en paz. Por ahora.

Al igual que con Shesez, este problema no ha surgido con ninguna compañía a excepción de Nintendo, y los métodos descuidados de la compañía solo hacen las cosas más confusas. Debido a que los videos que reciben avisos de eliminación parecen estar cuidadosamente seleccionados, en lugar de quedar atrapados en un algoritmo que barra toda la plataforma en busca de infracciones, parece que Nintendo tiene un criterio para las eliminaciones que no ha revelado.

“Siento que es un problema que va más allá de Nintendo”, dijo Aurum. “Pienso que una compañía no debería poseer el contenido que la gente captura, es solo que Nintendo es la única que conozco mostrando su mano”.

Por desgracia para los creadores, “mostrar su mano” solo significa que Nintendo está molesto, no por qué.

Sin embargo, nada de esto es nuevo. Una búsqueda en Google de “Aviso de eliminación de Nintendo” revela cientos de artículos de diferentes instancias en las que la empresa ha ejercido presión legal. Aunque Nintendo no está solo en esto, es ampliamente considerado como una compañía más agresiva que la mayoría. Cuando se combina con la continua popularidad de sus personajes y franquicias, es una receta tóxica.

Sin embargo, debido a que los videos relacionados con Nintendo a menudo garantizan mayores cifras de visitas, es probable que los creadores sigan sintiéndose atraídos por hacerlos, incluso si no son “seguros”.

“No hay visitas como las vistas que te proporciona Nintendo, así que es algo que viene con el oficio”, explicó Aurum.

Sigue a Patrick en Twitter o escríbele a patrick.klepek@vice.com.