Así es Nitro, la fiesta que trae a España el funk de favela

El pasado viernes, 8 de febrero, desembarcaba en Madrid una nueva fiesta, Nitro, y lo hacía de la mano del club Cha Chá. Ideada por MC Buseta, quien se encarga también de la programación de los artistas, pretende traer a España los ritmos y las músicas de las calles de Brasil. En sus propias palabras: “Lo he hecho sencillamente para que la gente se lo pase bien y traer las cosas que he visto el tiempo que he estado en Brasil, ritmos que aquí no hay, música prohibida”. Recoge el espíritu de Nitropoint —la macrofiesta que cada mes congrega en Brasil a miles de personas para bailar frente a descomunales paredones de sonido—, así como el de las fiestas callejeras. En breve, la fiesta celebrará su primera edición en Barcelona.

Aquí abajo podéis ver algunas fotos de la fiesta del pasado viernes:

