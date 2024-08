No es el sonido, es la relevancia: Una charla con Uili Damage

Miembro de la banda de surf rock mexicano Los Esquizitos, y ex miembro de Lost Acapulco —conocido ahí como “Güili del Mar Acapulco”—, voz de las mejores épocas de Rock 101, recordado por producir y fundar Mezclas Rudas, Radio Bestia, El Licuado Lisérgico y ‘Radio Set’; antiguo redactor de la revista Mixup, creador de los Bombatomix, DJ, actor habitual, artista plástico, provocador, promotor musical, Digital Senior Creative, rockstar y editor en jefe de la Revista Marvin, que los días 17, 18 y 19 de mayo presentará la octava edición de su festival, una conmemoración anual de música y cultura celebrada en el Circuito Condesa-Roma de la Ciudad de México. Un “abanico nacional e internacional de talento emergente y talento legendario en el que estarán presentes bandas como The Drums, Buzzcocks y Gang Of Four».

Charlé con este héroe del multitasking acerca del Festival Marvin, de sus distintas expresiones culturales, las conferencias, las proyecciones de cine, las exposiciones de arte y el stand-up comedy, de su lineup y la economía del mismo. Uili Damage es un creador mexicano que piensa que “mientras no suceda algo notorio a nivel audiencia con un proyecto, los conglomerados no se interesarán en exprimir sus posibilidades de comercialización y mostrarlo al mainstream”. Hoy el Festival Marvin se encarga de hacerlo posible.

Foto: Convoy Network

Noisey: Para los aún despistados, ¿qué es el Festival Marvin?

Uili Damage: Es una celebración anual que acerca a los fans de la música y la cultura con esta y otras expresiones culturales relacionadas (cine, arte, stand-up). Es una fiesta comunitaria en la zona de las colonias Condesa y Roma de la CDMX, llevada a cabo en conjunto con sus habitantes y visitantes, con el objeto de dar a conocer un abanico nacional e internacional de talento emergente y talento legendario.

¿Cuál es la esencia particular del festival? ¿qué tiene el Marvin que no tengan otros?

La posibilidad de recorrer estas colonias disfrutando un ambicioso programa cultural y una importante oferta de talento emergente y talento de culto.

¿De qué manera se integran las conferencias, las proyecciones de cine, las exposiciones de arte y el stand up comedy al festival?

La raíz parte de la línea editorial de Revista Marvin, que es el eje rector del espíritu del festival y que abraza a la música de la misma manera que a estas disciplinas.

¿Qué tanto ha cambiado el Festival Marvin del 2011 al 2018?

Manteniéndose independiente, ha crecido naturalmente junto con los espacios y el talento que ha incluido. El público ya tiene claro que es una oportunidad para descubrir cultura nueva y de calidad, no para repasar los éxitos que encuentras en todas partes y esa ha sido una tarea que se ha tomado ya ocho ediciones.

¿Cómo surgió la mancuerna entre Ambulante [festival itinerante no-competitivo de documentales] y Marvin?

Después de varios intentos de otras ediciones, logramos coincidir en fechas para que ambos esfuerzos sucedieran simbióticamente y uno alimentara al otro.

Háblame de las conferencias a celebrarse en la Universidad de la Comunicación, acerca de las redes de gestión y desarrollo cultural en México.

Se ha trabajado por ofrecer una plataforma de interacción entre la industria de la música y el público interesado en conocerla, en acercarse, en integrarse, y en protagonizarla desde un sinfín de acercamientos que permanecen aparentemente ocultos. Acercando al público en general a los personajes que con su propia experiencia accionan y reaccionan desde la producción, ejecución, creación de alianzas, difusión y otros aspectos, se alimenta una industria que no deja de ofrecer opciones y oportunidades para el crecimiento de la cultura y el beneplácito de la audiencia.

Habrán conferencias sobre producción de eventos masivos, mercados de música, arte, turismo, retos de los festivales en México, hip hop, legislación en la música, cómic, sincronización musical, management, plataformas y MKT digital, masterclasses de stand-up, songwriting y humanización, pero no de literatura; aún no contamos con presentaciones de libros en el ‘Marvin’.

En las ediciones previas no solo hemos presentado publicaciones propias de Marvin, sino llevado a cabo mesas de discusión con editoriales independientes; este año presentamos una charla con Mariana Hernández, locutora de radio y autora, acerca de su nueva publicación, y también ‘Transcómic’, el primer libro colaborativo (bilingüe) de novela gráfica entre autores de México y Alemania. Además, durante las jornadas de conferencias disponemos de un espacio para recibir stands de venta de publicaciones independientes y transnacionales, incluyendo así a la letra impresa en un festival de música.

Foto: Convoy Network

Convérsame acerca del lineup y de cómo se diseñó, cuáles fueron los criterios.

Insistimos en abrir los escenarios de festival a talento igualmente legendario como emergente, siempre propositivo, de otros países, en esta edición, contando con la participación de Argentina, Colombia, Ecuador, Canadá, Suecia, España, Estados Unidos, Gran Bretaña y Venezuela, atendiendo con la misma relevancia a los proyectos nacionales, provenientes de distintas regiones del país y que cuentan un nivel de calidad musical y escénica de exportación.

¿Cómo lograron traer por primera vez a Gang Of Four a México?

Directamente invitándolos a propósito de su nuevo lanzamiento.

Con la leyenda Buzzcocks, el Festival Marvin se consolida como una honorífica vitrina Punk, ¿era esa la idea?

No. La idea es presentar música relevante sin importar su estilo, origen o “fecha de caducidad”, aún cuando hay una guía musical tácita y clara en el sonido del festival.

El punk que define el estilo de Buzzcocks es muy distinto del que se escucha hoy en las calles de la CDMX y ambos están teniendo cabida en Festival Marvin. No es por su sonido sino por su relevancia

Platícame de la economía y del costo de los boletos.

Producir un evento de estas magnitudes (ocho escenarios —uno de ellos gratuito—, veinte comediantes, sesenta y dos bandas la mitad extranjeras, treinta conferencistas, proyecciones de cine al aire libre, servicios, facilidades y garantías de seguridad por tres días, en dos colonias de la ciudad de México, es un esfuerzo muy caro. Nos aliamos con una serie de marcas y dependencias para lograr solventar estos costos y lograr mantener un costo muy bajo que incluya el 98% de las actividades (sólo dos artistas de todo el cartel presentan un costo adicional por complejidades de logística. Sin adquirir accesos a esos dos actos y por todas las demás características, el evento es el más económico del año para el público general, manteniendo el estándar de calidad de los demás eventos de su tipo en la ciudad).

¿Cómo invitarías a todos los melómanos mexicanos a asistir al Festival Marvin 2018?

Vengan a descubrir la música que van a disfrutar el resto del año; este es un evento para todo tipo de fan cultural.

Checa abajo los horarios del Festival Marvin 2018. Si quieres más información, dale click aquí.