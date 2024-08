¡No está Radiohead, amigxs!: Las 20 bandas de rock más escuchadas del mundo según Spotify

Hace días, pudimos conocer que el gran Daddy Yankee es actualmente el artista más escuchado del mundo entero en Spotify. Sí, ese we que cantaba la «Gasolina», una década más tarde domina el mundo del streaming gracias a sus propios hits y, cómo no, a su participación como la columna vertebral de «Despacito».

Ahora, según información de Billboard, Spotify reveló al planeta cuáles son las 20 bandas de rock —o algún género que se pueda llamar «Rock»— , más reproducidas y obviamente la lista tienes sus joyitas.

No está Radiohead

Acá en las oficinas de Noisey estamos igual de sorprendidos que tú, incluso un poco deprimidos. Personalmente pensé que vivíamos en una realidad donde obviamente cada cinco cinco minutos sonaba «Karma Police» en cualquier parte del planeta tierra.





Coldplay es el Stephen Curry de Spotify

El primer lugar se lo lleva la banda de nuestro amigo Chris Martin, Coldplay. De seguro te estás preguntando, ¿acaso Coldplay es rock? Bueno, nosotros también tenemos dudas, pero, al final del día nadie sabe qué chingados es rock. Para mí Kendrick Lamar es rock, por ejemplo.





The Beatles está en la lista

Verga, esto genuinamente es una noticia positiva, creo. El mundo sigue oyendo a los FAB FOUR, eso significa que Sir Paul sigue metiéndose lana por «Hey Jude» y no todo está perdido. TQM Paul.





El mundo escucha a Twenty One Pilots

Ajá, trabajo en Noisey; pero en mi puta vida he escuchado a los Twenty One Pilots más de veinte segundos. No sé qué decir acá, lo siento.





Panic at The Disco, Fall Out Boy, Paramore y Green Day demuestran que el emo/punk sigue vivo y llenarse los párpados de rimel sigue siendo trend en 2017

Esto sólo podría mejorar si My Chemical Romance estuviese en la lista. Fui a un concierto de ellos en el 2008, por si no lo sabían. Ver a Gerard Way fumándose un cigarro al entrar a cantar me demostró el significado preciso de lo que significa ser estrella de rock.





La gente escucha más a Red Hot Chili Peppers y a Linkin Park que a The Rolling Stones

¿Quizás el cabello de Chester es más atractivo que los pantalones pegaditos de Mick Jagger o «In The End» más importante para los millennials que «Satisfaction»? No sé.





The 1975 está en la lista

Adiós, chavxs.

Acá les dejamos la lista para que sepan con qué impresionar a esa personita que tanto les atrae y se autodenomina «rockerx».



1. Coldplay

2. Twenty One Pilots

3. The Beatles

4. Linkin Park

5. Red Hot Chili Peppers

6. Panic! A The Disco

7. Metallica

8. Arctic Monkeys

9. Queen

10. Fall Out Boy

11. Green Day

12. AC/DC

13. Pink Floyd

14. Blink-182

15. Paramore

16. Guns N’ Roses

17. Nirvana

18. The Rolling Stones

19. The 1975

20. Kings of Leon

