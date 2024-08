No existe una racha ganadora de 26 partidos en la MLB

Anoche, los Indians de Cleveland ganaron otra vez y acrecentaron su increíble racha de 21 victorias consecutivas, cifra récord en la Liga Americana que empató a los Cubs de Chicago de 1935 con más partidos ganados al hilo. Nótese que jamás mencioné «en la historia de la MLB» al inicio de la oración subordinada. ¿Por qué? Porque existe un debate sobre este tema que sigue alimentándose por los desquiciados aficionados al beisbol que discuten por todo.

(Por ejemplo, Barry Bonds conectó 73 cuadrangulares en 2001 y por alguna razón, conforme Giancarlo Stanton se aproxima a 60 en esta temporada, la gente quiere debatir si Stanton será el «verdadero» poseedor del récord en una sola temporada si supera los 61 batazos de Roger Maris, cifra que no es de récord).

De cualquier forma, en los últimos días ha habido una inmensa discusión acerca del récord de victorias consecutivas en la MLB. Es posible que los Indianas continúen con su paso arrollador y todo el debate se vaya a la basura, aunque francamente ya debería haber pasado: los Giants de Nueva York de 1916 no tienen una racha de 26 partidos ganados.

Hace casi 101 años, los Giants dominaron la temporada, ganando 17 partidos consecutivos en mayo de 1916. Más adelante en la campaña tropezaron, antes de acumular una racha de 12 victorias al hilo. Su siguiente partido, el 18 de septiembre, lo empataron 1-1 con Pittsburgh. Después, los Giants ganaron otros 14 partidos consecutivos antes de perder el invicto ante los Braves el 30 de septiembre. Por alguna razón se les otorgó una racha de 26 juegos sin conocer la derrota, a pesar de que dicha racha contiene 27 partidos.

No sé cómo pueden argumentar que una racha de partidos ganados «consecutivamente» está dividida por un juego que por definición no fue una victoria. No sé cómo cualquier persona en su sano juicio puede estar de acuerdo con este punto de vista. Desde luego, no es una derrota, pero si estamos hablando de victorias seguidas el récord no cuenta si hay un empate de por medio. En ningún momento, los Giants de 1916 ganaron 26 partidos al hilo.

El dominicano, José Ramírez, entiende a lo que me refiero:

«Cuando escucho que un empate es parte de una racha ganadora»

¿Se trata de semántica? No, todo se reduce a los significados de las palabras. Primero «consecutivo» que significa algo que sucede sin interrupción, continuo. Segundo, «partidos»; esta es fácil. Finalmente, «ganar», es decir todo lo contrario a un empate o una derrota. Vamos, no se trata de física cuántica.

Los Indians de Cleveland tienen un récord de 90-56 y le pisan los talones a los Dodgers con la segunda mejor marca en el beisbol. Los Giants de 1916 terminaron en la cuarta posición de la National League.