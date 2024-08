‘No Geography’ es el viaje de ácido lisérgico que necesitas

Nací en 1995 y te estaría mintiendo si te dijera que los hermanos químicos han sido mi hit desde la cuna. No me tocó vivir la época de los ––buenos–– raves, de las supuestas cartas que mandaban a tu casa y contenían ántrax, tampoco entendía mucho lo que pasaba en MTV, pero sí recuerdo la primera vez que vi el video de “Hey Boy Hey Girl”. Quizás no fue en el 99, quizás fueron años después, pero ver cómo esa horda de esqueletos bailaban al beat ed los Chem Bros. me voló la cabeza. ¿Cómo un niño puede procesar ese viaje audiovisual?

Escuchar No Geography hizo que mis ojos se humedecieran ––en el buen sentido. Tiene esos sonidos industriales que posicionaron al dúo inglés como eminencias de la electrónica mundial. El disco tiene 10 canciones, dura 46 minutos y me encantaría que durara más. Tuvimos que esperar cuatro años para escuchar una nueva producción y valió la pena cada maldito minuto.

Videos by VICE

Escucha No Geography de The Chemical Brothers aquí abajo y sumérgete en un viaje que solo un disco de este dúo te podría ofrecer.

Sigue a Adrián en Twitter.