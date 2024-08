‘No gestaría gratuitamente para una pareja a la que no conozco de nada’

Marina* tiene 27 años, es de Kiev y está gestando un bebé por primera vez para una pareja española. Ya ha sido madre con anterioridad pero esta vez lo hace por el proceso de subrogación. De hecho, para ser gestante en Ucrania se exige haber parido con anterioridad y acreditar que tanto el embarazo como el parto han ido bien.



A los padres de intención que decidan recurrir a la técnica en este país se les pide los siguientes requisitos: deben ser una pareja heterosexual, que la mujer tenga problemas médicos que la impiden gestar, hay que usar carga genética del padre y que la gestante rechace la maternidad del niño para que la madre de intención pueda adoptar el que ya es hijo de su pareja una vez llegan al país de origen de la familia.

Las gestantes están obligadas por contrato a renunciar a la maternidad del bebé aunque se arrepientan de lo hecho y en una de las cláusulas se les especifica que no podrán interrumpir voluntariamente el embarazo.

Aunque en otros países –como por ejemplo Canadá– es legal ceder el vientre de forma altruista y en otros el proceso puede costar entre 35.000 y 45.000 euros, Marina asegura que solo recibe un sueldo mensual de mileurista., y es que en Ucrania las mujeres que son gestantes cobran entre 9.000 y 15.000 euros. Hablamos con ella para saber por qué lo hace y cómo se siente.

VICE: Hola Marina, ¿ahora mismo en qué fase del proceso estás?

Marina: Estoy embarazada de 23 semanas y justo me encuentro de visita de control al ginecólogo.

¿Qué diferencias hay entre gestar a tu propio hijo y gestar para otras personas?

Siento mucha más responsabilidad. Tengo que cuidarme más, tomar medicinas, visitar más veces al doctor… es muy distinto que cuando estaba embarazada de mi propia hija.

¿Por qué decidiste ser gestante?

Quería ganar algo de dinero para poder cuidar a mi bebé y porque también lo necesito los trámites de mi proceso de divorcio.

¿Qué significa para ti estar gestando para otras personas?

Me lo tomo como un trabajo. Es realmente duro estar embarazada, y me dedico a mí misma y a este bebé todo el tiempo.

¿Cuál fue la reacción de tu familia al explicarles que serías gestante?

Fue mi decisión y mi familia me apoyó desde el principio. La verdad es que entendieron mi situación.

“La subrogación es un trabajo duro y el embarazo es un proceso complicado para una mujer. Quizás lo podría hacer gratuitamente para una hermana o alguien muy cercano, pero no para parejas que no conoces de nada”

¿Se lo has explicado a tu hija?

Mi hija es muy pequeña y de momento no sé ni cómo se lo explicaré, la verdad es que no me lo he planteado.

Aquí en España hay un proyecto de ley en el que se prevé que se pueda ser gestante sin compensación económica más allá de los gastos derivados del embarazo. ¿Serías gestante si fuera algo altruista?

La subrogación es un trabajo duro y el embarazo es un proceso complicado para una mujer. Quizás lo podría hacer gratuitamente para una hermana o alguien muy cercano, pero para parejas que no conoces de nada creo que debe ser compensado económicamente porque es algo muy duro de hacer. El gobierno español debería pensar en dar alguna compensación si realmente quiere hacer una ley de gestación subrogada, porque no es algo que voluntariamente quieras hacer.

¿Cuál crees que es el proceso más complicado para una mujer gestante?

Todo el proceso es complicado. Eres responsable de la vida de un bebé todo el tiempo. No hay algo que sea más o menos complicado de hacer.

¿Crees que puede ser un momento difícil la separación del bebé? ¿ Piensas en ello?

Es algo que he decidido hacer y por lo tanto lo tengo que hacer sí o sí. Ahora mismo no pienso en ello.

¿Te gustaría estar en contacto con el niño si fuera posible?

Si los padres estuvieran de acuerdo después del parto pues no tendría inconveniente en hacerlo. Pero de momento no me lo han pedido, aunque hay una relación cordial entre ellos y yo.

“Es algo muy personal, por lo que no soy nadie para recomendar hacerlo”

¿Lo recomendarías a una amiga?

Es algo muy personal, por lo que no soy nadie para recomendar nada.

¿Y tú lo volverías a hacer?

No sé a dónde me llevarán las circunstancias de la vida… por lo que no lo sé.

¿Qué le dirías a alguien que está en contra de la subrogación?

Hay mucha información hoy en día sobre este proceso y no estoy en el derecho de decir a alguien lo que está bien o no. Tampoco nadie debería juzgar a una mujer que lo hace sea cual sea su motivo.

¿Cuál es el proceso para una mujer como tú que decide ser gestante?

En mi caso busqué información sobre el proceso, en qué clínicas se podía hacer y demás. Envié mi información a una agencia, me hicieron un cuestionario y pruebas médicas. Se me informó de las técnicas que se utilizarían y de qué pasaría si el embarazo no salía adelante. He tenido suerte y me he quedado embarazada a la primera, pero no es algo que habitualmente sea así y ya estaba preparada para asumirlo. De momento aún vivo en mi propia casa pero en pocas semanas voy a vivir en una casa con otras embarazadas. Es algo habitual en Ucrania. Dependiendo de la mujer y del riesgo del embarazo entras antes o después en estas casas. Allí controlan más a menudo tu alimentación y tu salud en general hasta que das a luz.

¿Crees que algún día te puedes llegar a arrepentir de lo que has hecho?

Es una decisión que he tomado conscientemente y no me arrepiento de ello a pesar de que sea duro.

El pasado 16 de julio de 2018 el gobierno ucraniano investigó una de las principales empresas de gestación subrogada del país por irregularidades en sus procesos. En concreto una pareja italiana al hacer las pruebas de ADN a su hijo descubrieron que ninguno de los gametos eran los de la pareja.

El Gobierno Español desaconsejó en 2017 ir a este país en busca de gestantes, pero aún así la mayoría de las agencias españolas que se dedican a la subrogación siguen ofreciendo sus servicios a Ucrania por ser una de las opciones más económicas. El Ministerio de Asuntos Exteriores cifra en 231 los casos de niños que fueron registrados a través de la embajada ucraniana en 2017.

Marina no es su nombre real, se ha cambiado para garantizar su anonimato.