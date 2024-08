“No hay dinero”: millennials cuentan por qué no se mudan de casa de sus padres

Artículo publicado por VICE México.

Los millennials estamos jodidos. Bastante. Hemos hablado de esto varias veces: las condiciones económicas para nuestra generación no son las mejores y cada vez es más complicado poder tener una calidad de vida como la que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. Es complicado rentar una habitación. Es aún más complicado rentar un depa entero. Ya ni hablemos de tener un auto, seguro, o lo más difícil —personalmente es mi caso— ahorros y una especie de fondo de retiro.

Nuestros salarios apenas alcanzan para lo básico: renta, comida, servicios y una que otra salida. No más. Viajar se ha convertido en algo más bien difícil y salir de casa de nuestros padres es quizás la mayor dificultad histórica con la que vivimos los millennials. A menos que tengamos unos padres ricos y bueno: muchísima suerte. Salí de mi país y casa de mis padres hace dos años, sé que mi caso no es como el de la mayoría. Me gusta pensar que tengo suerte, o que quizás soy ligeramente bueno en lo que hago. Pero seamos claros: la gran mayoría de los millennials no puede salir de casa de sus papas porque no les alcanza su salario. Y ahí no tiene que ver mucho si eres buenísimo en lo que haces o no, es lo que hay económicamente.

También sé que hay otras razones por las cuales a los jóvenes no les atrae salirse de casa de sus padres: comida siempre lista, nunca falta nada en el refri y no tienes jamás que pensar en si dejaste la llave del gas prendida. Todo te lo hacen. A su vez, quizás influye que no a muchas personas les gustaría compartir departamento con cuatro seres humanos más y un solo baño. Es una pinche terrible pesadilla y todos lo sabemos.

Me propuse contactar a varios millennials y preguntarles lo que muchísima gente critica de nosotros para salir de dudas de una vez por todas: ¿por qué no se mudan aún de casa de sus padres?

La comodidad no tiene precio

Vivo en una casa de dos pisos. Hay cuatro baños, cinco cuartos y tenemos tres autos. Estoy acostumbrado a este tipo de vida, la verdad. Me costaría muchísimo empezar de cero en otro lado sin tener todas estas comodidades. No estoy diciendo que soy un arrimado o vivo sin trabajar; trabajo desde hace cinco años y me mantengo. Obviamente no pago renta ni servicios, pero todo lo demás que tiene que ver con mi vida: ropa, una parte de la comida, pedas y más, las pago yo. Mis viajes, conciertos, etc.

Lo que estoy haciendo aún en casa de mis padres es tener un techo donde vivir. Sí, quiero salir en algún momento, pero siento que para mi economía ahora no es lo ideal ni necesario. Si tengo citas, tengo mi cuarto para mí solo que está en el segundo piso y mis padres viven en el primero, así que ahí no hay mucho problema.

Para mí lo más importante en mi vida es la comodidad, no tiene precio. Tengo que sentirme en armonía y cómodo con donde vivo. Está bastante complicada la economía para los jóvenes, así que mientras vivamos con estas situaciones, es mejor quedarme en casa de mis padres.

—Augusto, 28

No hay dinero suficiente

¿Han visto los salarios que ganamos los profesionales? Vivo en México, soy community manager y mi salario es de 17,000 pesos. Lo más triste de este caso es que conozco cantidades de personas que ganan menos que yo. Esos son alrededor de 900 dólares. Una habitación medianamente decente no baja de 7,000 pesos con suerte. Y cuando digo con suerte es realmente con suerte. ¿Con qué otra cosa vamos a vivir? No tenemos capacidad de ahorro ni de tener una vida como la que tuvieron nuestros ancestros. Es muy simple: no hay dinero suficiente.

Mis padres entienden esto y me dicen que mientras yo pague mis cosas y trabaje, ellos pueden seguirme hospedando en su casa hasta que verdaderamente tenga un salario que me permita hacer todas las cosas que quiero hacer. Tampoco está mal tener a mis viejos cerca, respetan mi vida y si me quedo en algún motel o algo así, no les importa. Prefiero gastar mi dinero en cosas que me hagan feliz y ahorrar lo que pueda, que aún así sin pagar renta, es relativamente poco para la capacidad de ahorro que tenían mis viejos.

—Miguel, 26

¿Quién prefiere vivir en una habitación que en un depa?

Para mí este tema es más sencillo: jamás me gustaría pasar mis días metida en una habitación pequeña junto a personas que no sé cómo son sus hábitos o quizás no sean mis familiares o amigos de toda la vida. Convivir con alguien es delicado. Estamos acostumbrados a hacerlo con nuestros padres o hermanos, y las peleas o malos ratos que tengamos se olvidan porque simplemente somos familia.

Imaginen vivir con personas de otros países, culturas, o que no te caen bien. La limpieza, la cocina, el baño. Sé que en algún momento me voy a tener que mudar, pero estoy realmente muy bien viviendo con mi hermana y mi madre. La paz siempre reina en el hogar y es mi base para tener una vida relativamente estable. Además, ¿quién prefiere vivir en una habitación que en un depa? Sé que no es mío, pero puedo hacer lo que me venga en gana y ocupar el espacio que quiera. Cuando pagas y compartes hogar con otras personas, tienes que respetar ciertos tiempos y horarios. No es como con tu familia que gana el que “llega primero”.

—Viviana, 27

Aún no estoy listo para mi independencia

Muchísimos de mis amigos crecieron queriendo ser “grandes” o independientes. Yo también en algún momento estuve bastante emocionado con la idea. Pero viendo las condiciones laborales, económicas y de crecimiento que hay para nuestra generación, cada vez menos quiero que llegue ese momento real en el que tenga de salir de mi casa.

Mi salario no me alcanza para mantenerme a mi en casa de mis padres, ¿cómo pretendo lograr mudarme? Además, nadie te dice lo que conlleva mudarte y todos los gastos obligados que van a aparecer. Es quizás la decisión más importante de mi vida esa de independizarme y mudarme. Mi meta es hacerlo en cinco años, y ojalá de aquí allá las cosas mejoren un poco, al menos para poder vivir en un lugar que considere bueno. Quizás si estuviese con alguna pareja fuese muchísimo más fácil, por eso de dividirnos los gastos y demás.

—Daniel, 22

Estoy esperando a mudarme con mi novio

Los precios de las habitaciones y departamentos están sobrevalorados. Es demasiado costoso vivir sola hoy en día. Además no me apetece mucho la idea de salir de casa de mis padres antes de estar con alguna pareja estable. No sé, creo que lo divertido de vivir fuera de casa de tus padres es poder compartirlo con alguien más. Es lo que siempre he querido y siento que es lo correcto: dividen precios, comparten el momento de amueblar el depa; mascotas.

Si tomamos en cuenta los bajos salarios que casi todos tenemos, es mucho más inteligente esperar a ese momento. Incluso, creo que es la única manera real de que se pueda lograr. De mis mejores amigos, solamente dos personas viven fuera de casa de sus padres y es solamente porque no son de la ciudad. Obviamente no les queda de otra que vivir en alguna habitación. Ellos me dicen que no es lo ideal, pero al menos ya van adquiriendo un poco de independencia. Aunque de igual forma sus padres los ayudan a pagar la mayor cantidad de las cosas.

—Mariana, 24