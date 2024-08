Hablamos con gente que nunca se ha tirado un pedo delante de su pareja

Cuando la gente empieza una relación amorosa es normal que sienta la obligación moral de reprimir las emisiones de pedos. Es una mezcla entre la desconfianza, la vergüenza y el miedo al rechazo en un momento en el que el exagerado amor que sentimos nos convierte en seres ultrasensibles. Cuando la locura inicial se calma, también lo hace nuestro esfínter y siempre llega ese punto en una relación en el que la veda se rompe y la confianza y la familiaridad ofrecen un paisaje ideal para que los pedos campen a su aire. De hecho, una pareja se consolida precisamente en ese mismo momento.

Pero aunque parezca mentira, estamos rodeados de peña que procura no tirarse nunca pedos delante de su pareja. Gente que no ha cruzado el umbral y que siguen anclados bajo el yugo del silencio total de esfínter.

Hemos hablado con gente que vive esta esclavitud diaria para que nos cuente cómo se lo hace y, aún más importante, ¿por qué no lo hace?

CARLOS, 32 AÑOS, DISEÑADOR GRÁFICO

VICE: Entiendo que al principio de una relación dé cosa tirarse pedos, pero llega un punto en el que ya hay confianza y familiaridad y esta barrera cae por su propio peso. ¿Por qué en tú caso no se ha superado esa fase inicial? ¿De dónde crees que te viene esto ?

Carlos: La verdad es que soy incapaz de romperla. La de los eructos hace tiempo que está rota, pero por mucho que mi novia defienda que la relación es el lugar más seguro para ser libre, incluyendo el “dejarse ir”, soy incapaz de tirarme un pedo delante de ella. Me da mucha vergüenza.

En casa me enseñaron que mi libertad acaba donde empieza la de los demás y, por si acaso hay alguien que no le gusta que se tiren pedos delante suyo, mejor reprimirse. Eso de que mejor pedir permiso antes que pedir perdón. De ahí pasé al extremo de que, por mucho que a la otra persona no le importe, soy incapaz de tirarme uno.

¿Tu pareja se tira pedos delante de ti?

No. Si yo no me tiro, ella tampoco. Me siento fatal por imponer la dictadura del esfínter prieto.

¿Duele aguantar durante tanto rato un pedo dentro del cuerpo?

Sí, tienes la sensación de que eres un globo a punto de reventar.

¿Cómo lo haces para tirarte pedos entonces?

Generalmente me voy al baño o aguanto hasta que estoy solo. El problema es que, muchas veces, los tengo ya tan reprimidos que no consigo alinear la soledad con el relax suficiente como para soltarlo todo. Se viven momentos de angustia.

“Sufro porque además tengo un complejo grande con el olor que desprenden los pedos. Pienso que la otra persona se va a morir del asco”

¿Tu novia intenta convencerte de que abandones esta cruzada de la autocensura?

Sí, últimamente, mi novia intenta “liberarme” de esta mortificación del cuerpo defendiendo que, cuando voy al baño a tirarme pedos, me oye igual. Total, para qué levantarse y tirar pasillo abajo (su piso tiene un pasillo muy largo) para solamente tirarme un pedo, cuando es algo que puedo hacer perfectamente in situ. Por no hablar de los momentos en que uno y otro nos confesamos que nos duele la tripa de, literalmente, “aguantarnos los pedos”. Además mi pareja defiende que, una vez, ya se me escapó uno mientras dormía y le hizo mucha gracia y le pareció muy tierno. Yo me muero de la vergüenza cada vez que lo recuerda.

Debe ser terrible vivir así.

Sí, sufro porque además tengo un complejo grande con el olor que desprenden los pedos. Pienso que la otra persona se va a morir del asco. Siempre pienso que el olor de mis pedos y de mi mierda es un reflejo de lo podrido que estoy por dentro.

Dicen que aguantarte mucho los pedos puede matarte. ¿Puede?

A ver: no fumo, últimamente bebo más bien poco y me drogo de manera muy ocasional. Aun así, espero morirme de alguna forma más aceptada socialmente (o que tenga un poco más de caché) que por estar lleno de gas metano.

JULIA, 24 AÑOS, PUBLICISTA

VICE: ¿Por qué no te tiras pedos delante de tu pareja?

Julia: Supongo que es una cosa más mía que de la relación en sí. En mi casa, aunque esté sola, siempre cago con la puerta cerrada.

Si todo ser vivo (casi) se tira pedos, ¿por qué sentir vergüenza por ello?

Pues no sé, es más por el factor olfativo y porque, aunque sea algo común, me da mucho asco el olor, o sea lo siento, pero no puedo estar en una habitación infestada de olor a pedos. Yo no lo hago por respeto a la otra persona y por pudor. Pero no creo que cueste NADA ir al baño y ahorrarse el puto asco que da dormir entre pedos.

¿Se te ha escapado alguna vez un pedete delante de él?

Sí, durmiendo una vez. No sé si se dio cuenta, pero yo fingí como que no había pasado nada y él nunca me lo comentó.

¿Tienes algunos trucos para tirártelos sin que se note?

Pues o bien voy al baño y, mientras tiro de la cadena, descargo (si es ruidoso) o me tiro el pedete mientras hago pis (si no es ruidoso). O directamente me espero hasta estar sola y ya evacúo. Es complicado, la verdad, porque obviamente hay días peores y mejores.

“Aunque sea algo común, me da mucho asco el olor, o sea lo siento, pero no puedo estar en una habitación infestada de olor a pedos”

¿Sufres?

Una vez sufrí mucho, creo que nos fuimos de cerves y pillamos alguna ración para comer, nachos. A mí el picante me encanta, pero ese día me sentó como el culo, y nunca mejor dicho. Nos fuimos a dormir y el estómago se me empezó a poner del revés, literal. Sudores fríos y yo intentando cambiarme de postura a ver si eso mejoraba o se apaciguaba pero no había manera. Al final, cuando vi que estaba dormido y roncando, decidí ir al baño y obviamente, eso fue una explosión incontrolable. Mi habitación estaba muy cerca del baño y se oía todo. Yo me moría de vergüenza, pero no tenía otra opción. Volví a ir al baño esa noche unas cuatro veces pero él nunca me preguntó o comentó nada, creo que quiso pasar un tupido velo.

¿Has cagado alguna vez delante de tu pareja?

Delante no, y creo que mear he meado una vez delante suyo. Soy lo peor, ¿no?

Cuando cagas y esa persona está en casa, ¿intentas ocultar los pedos? ¿Es posible hacerlo? ¿Tienes algunos trucos?

Sí, bueno, ya os he contado algunos trucos, pero tengo más. Para cagar pongo papel en el fondo del váter para que no se escuche. Con los pedos, o bien abro el grifo cuando sé que va a venir uno o bien pongo música o algún vídeo en YouTube. Pero lo mejor es esperarse estratégicamente a hacerlo cuando tiras de la cadena del váter, nunca falla.

GINEBRA, 37 AÑOS, GUIONISTA

VICE: Tú no te tiras pedos delante de tu pareja, ¿qué pasa con los pedos?

Ginebra: Yo siempre he dicho que habría que representarlos más, en la publicidad, en las películas, en las series, no como un chiste, sino como un gesto cotidiano con el que se puede jugar al erotismo o al menos a la ternura. Podrían tener quizá una sección en el porno, que lo tiene casi todo, ¿no?

Debo decir que hay una parafilia en el porno con chicas apoyando su trasero desnudo en un pastel y luego levantando el culo y tirándose pedos. La gente encuentra placer al admirar cómo se mueven y saltan los pedazos de pastel que se han quedado pegados en el culo.

Ah, mira. ¿Cómo se llama la categoría? ¿Es bonito? Es muy importante que lo sea.

¿Cake Fart?

Bueno, el tema es que los pedos no se ven chachis en nuestro imaginario y entonces, las personas que tenemos esta tara capitalista de ser presumidas, no estamos cómodas en el ruedo pedo.

“Una cosa es escucharlos en el baño a lo lejos o algún día de forma casual y otra muy distinta es ir soltándolos por la casa en cualquier momento”

¿Tus parejas se tiran pedos?

Nunca he tenido parejas que se excedieran en su exhibición de gases. Y mira que he tenido novios catalanes. Sólo uno lo hacía, y además me hacía el chiste de olor bajo la colcha y ponerte el culo en la cara cuando duermes y es que no. Lo recuerdo entre nauseas.

Mi novio actual tampoco lo hace. Está muy bueno, joder, y eso es porque hace gestos de estar bueno. ¿Cómo encajas ahí los pedos? Claro que le he escuchado alguno. Una cosa es escucharlos en el baño a lo lejos o algún día de forma casual —como un accidente una negligencia, una distracción, un tener realmente malo el cuerpo— y otra muy distinta es ir soltándolos por la casa en cualquier momento.

¿Tu casa te permite esta convivencia antipedos?

Mi casa, por fortuna, tiene una distribución buenísima para eso, los baños quedan lejos del salón y las habitaciones. De hecho escojo las casas (no puedo negarlo) con ese requisito: que el baño esté en un sitio que no me vaya a joder la vida. Para mí es como que tengan luz. No puedo vivir sin eso.

¿Nunca has vivido en un piso con el baño cerca del salón?

Creo que todo este trauma viene de que mi habitación de infancia estaba justo enfrente del baño y tuve que escuchar —hasta que me fui de casa— a mis padres y hermanos ir a repartir sus conciertos húmedos de pedos. Eran mi familia sabes, yo les quería, pero aun así me daban un asco intenso.

¿Es duro vivir con estas exigencias?

Mi pesadilla es cuando voy a un hotel, o cualquier lugar donde los baños están contiguos a la habitación donde voy a dormir o follar. Fíjate, el sueño de cualquier pija es mi pesadilla en realidad.

CARLA, 44 AÑOS, PSICÓLOGA

VICE: Al principio de una relación como que da vergüenza empezar a tirarse pedos pero llega un momento en el que la confianza lo puede todo. ¿Por qué a ti no te pasa esto?

Carla: Porque no me da la gana de romper esta barrera. La naturalidad y la confianza es estupenda, pero si tu pareja es pudorosa con eso hay que ser empático y corresponder, creo yo. Él nunca lo hace delante de mí y a mí, hacerlo, me da un poco igual, pero entiendo que si él siente pudor también se sentirá incómodo si yo lo hago.

¿Y duele aguantarte durante tanto rato los pedos?

A veces duele y alguna vez me ha dado gastritis por aguantar y lo he pasado realmente mal, pero se lo digo y voy al baño y me siento a “esperar”.

¿Se te ha escapado algún pedo con este tipo?

Alguna vez se me escapan follando con el bombeo y nos reímos. A él le da ternura y yo no tengo pudor ni vergüenza con esas cosas.

Ah, pero eso deben ser pedos vaginales , no pedos-pedos de verdad, ¿no?

No, no, son pedos de verdad.

Y dime, ¿has cagado alguna vez delante de él?

No, aprovechamos cuando el otro no está, en plan, saco a la perra, y él aprovecha para ir al baño.

