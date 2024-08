No queremos alamarte, pero aquí está la primera canción de Sade en siete años

Recientemente llegaron noticias sobre la legendaria cantante y compositora Sade rompiendo su silencio y grabando para la banda sonora de A Wrinkle In Time. La película, que se estrenará en el Reino Unido el 23 de marzo, está protagonizada por Oprah, Mindy Kaling, Gugu Mbatha Raw (lo ubicarán seguro por San Junipero) y Reese Witherspoon, y fue dirigida por Eva DuVernay, por lo que Sade queda en buena compañía. Su canción para la película se titula «Flower of the Universe» (¿podría el asunto ser más Sade?) ha surgido en línea por delante del resto de la banda sonora y es, por supuesto, tan sedosa como hubiéramos podido esperar



Subida por el productor y el peso pesado del hip-hop de Chicago No I.D. (quien recientemente trabajó como el único productor en el álbum más reciente de JAY-Z 4:44), la canción apareció en línea hace unas horas. Junto al upload, no I.D. tuiteó «Una leyenda. Sade, fue un honor». «Flower of the Universe» en sí es lenta y sensual, con una batería pesada y una claridad vocal que hace que Sade no se vaya nunca.



Como con gran parte de su producción icónica, la letra unifica los elementos del mundo que nos rodea con los personales («(«They hear you when you cry / This love is far and wide / When you smile the stars align,» , dice el estribillo) . Es una gran representación para una artista que esperemos continúe lanzando nuevos trabajos.

Escúchala aquí

