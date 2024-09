No todas las mujeres tenemos un grupo de mejores amigas

Si no tienes un grupo de mejores amigos, ¿realmente se puede decir que tienes amigos? Ese es el mensaje que transmite la cultura popular. El cine y la televisión están llenos de mujeres con grupos de amigas inseparables que enfrentan juntas las pruebas de la vida (piensa en: Sex and the City; Georgia y su Pandilla de Aces en la película Angus, Thongs and Perfect Snogging; o las tres chicas protagonistas de la serie The Bold Type).

Pero no todo el mundo tiene un grupo de amistades inseparables y, según la Dra. Nilu Ahmed, psicóloga del comportamiento de la Universidad de Bristol, esto no es tan raro como parece. La dinámica de la amistad entre mujeres y entre hombres tiende a diferir, dice. “En términos generales, entre los hombres la amistad se centran más en lo social y, por lo tanto, tienden a formar grupos. La amistad entre mujeres tiene un enfoque más íntimo que social, por lo que las mujeres tienden a tener amistades que satisfacen necesidades emocionales específicas».

Hablamos con cinco mujeres diferentes que no tienen un grupo de amigas inseparables para llegar al fondo de este asunto.

Tice Cin, 26 años

“Tuve algunos grupos de amigas cuando era mucho más joven, pero cuando comencé a darme cuenta de lo distinta que era mi mentalidad en cuanto a quiénes elegimos amar, no me sentí preparada para lidiar con la homofobia de mis personas favoritas. En mi adolescencia, me acerqué a un grupo de personas que aceptaban más lo queer, pero no tenía ninguna otra cosa en común con ellas”.

“Poder encontrar a una persona que se alinee con mis valores y algunos de mis intereses se ha convertido en algo recurrente, pero rara vez he podido encontrar un grupo completo, lo cual es importante porque quiero que toda mi gente se sienta segura y cómoda en un entorno grupal. Simplemente me gustaría poder organizar una parrillada y bailar con mis amigos provenientes de distintos ámbitos de la vida en un solo lugar y estar segura de que todos nos trataremos con respeto y amabilidad».

Um-E-Aymen Babar, 22 años

“Mis amistades de la universidad eran asiáticas y de la clase trabajadora y las que he hecho ahora en el posgrado en Cambridge son todo lo opuesto. Creo que si no estuviera en la situación en la que me encuentro — estar en Cambridge y tener que ser parte de este mundo—, tampoco sería amiga de estas personas.

“Creo que mis interacciones con mis diferentes grupos de amigos también son bastante distintas: con algunas de mis amistades sé que puedo salir y pasarla bien, pero no necesariamente puedo tener una charla seria, mientras que las de Cambridge siento que son parte de un mundo más serio y académico. Creo que sería bueno que se conocieran, pero no creo que lleguen a agradarse de verdad o que se conviertan en un solo grupo, ya que tienen propósitos muy diferentes».

Jasmine Grimshaw, 22 años

“Tengo algunos problemas para socializar debido a mi autismo y, a menudo, me resulta difícil sobrellevar las interacciones grupales. En el pasado he tenido grupos de amigas, pero no han durado debido a que me mudé de casa o simplemente se separaron. También ha habido malentendidos debido a mi… forma «diferente» de aprender y comprender las situaciones sociales. Y momentos en los que me he dado cuenta de que en realidad no me siento cómoda con todas las integrantes del grupo y que solo me quedo por una o dos personas.

“En el pasado he comunicado [mi autismo] a mis grupos de amigas y lo han minimizado con comentarios como, ‘ay, todos nos sentimos así a veces’ o ‘todos luchamos con eso a veces’, y le han restado importancia al hecho de que a veces tengo grandes dificultades para comprender los procesos de comunicación, especialmente dentro de un grupo».

Alice Spencer, 28 años

“Donde crecí tenía un grupo de amigas de la escuela, pero todas nos mudamos después terminar la preparatoria y nos separamos. Fui a la universidad, donde tuve otro grupo sólido de amigas, pero hubo una disputa que fracturó al grupo. Las cuatro del bando en el que quedé, ahora vivimos en tres ciudades diferentes. Unos años más tarde me mudé y descubrí que la mayoría de las personas ahí ya tienen sus grupos de amigos en los que confían. Por lo que, por ejemplo, conseguir reunir a todos mis compañeros de trabajo a la vez requiere meses de organización”.

“Me resulta bastante estresante y complicado tratar de hacer planes para ver a muchas personas de una por una, y realmente extraño la facilidad y seguridad de tener un grupo en el cual confiar. Pienso mucho en eso. Organizar unas vacaciones es particularmente inquietante porque la mayoría de las personas tienen pareja o un grupo de amigos con el cual ir, por lo que generalmente termino siendo una agregada en el grupo de otra persona. Quiero mucho a todos mis amigos y soy muy afortunada de tener varios a los cuales puedo considerar muy buenos amigos; es solo que los conocí a todos en diferentes momentos de mi vida».

Jess Corcoran, 26 años

«A menos que ese grupo de amigos se conforme a partir de un evento o una actividad semiorganizada, por ejemplo, la escuela, la universidad, un club deportivo, es poco probable que alguna vez intentes conscientemente formar un grupo de amigos. No me siento avergonzada porque estoy muy feliz con todas las amistades que tengo y veo su valor, y prefiero no estar en un grupo para que no me tengan que agradar todos o no sienta que tengo que tolerar a todos”.

“Pero a veces sería bueno tener un grupo de personas con las cuales realizar ciertas actividades; se puede sentir un poco extraño asistir sola a algo un poco más elaborado o con un ambiente más festivo. También es una situación peculiar cuando se trata de cumpleaños u ocasiones de ese tipo; me encantaría tener un grupo de amigos que asistiera conmigo, pero ninguno de mis amigos se conoce y entonces esas cosas resultan incomodas para todos. Lo más difícil probablemente sea sentirme excluida de la narrativa de las amistades grupales que presentan todos los medios de comunicación. ¡Simplemente no me siento identificada!».

