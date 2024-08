Noah Syndergaard, lanzador de los Mets, apareció en Game of Thrones

El lanzador de los Mets de Nueva York, Noah Syndergaard, permanece en la lista de jugadores no disponibles, pero esto no le impidió aparecer anoche en las pantallas de todo el mundo junto a sus compañeros de equipo. Mientras lo Mets enfrentaban a los Dodgers el domingo por la noche, su as se encontraba blandiendo lanzas contra los Dothraki en la serie fenómeno de HBO, Game of Thrones.

Desde marzo sabíamos que «Thor» pasaría un rato en el universo de Westeros, pero no sabíamos exactamente cuándo, y si anoche no pusiste atención quizá lo hayas pasado por desapercibido. Por fortuna, siempre hay alguien que es lo suficientemente atento para analizar cada cuadro de los capítulos.

Desafortunadamente, Noah formaba parte del ejército de los Lannister y, como sabemos, Daenerys peleó arriba de su dragón.

Los Mets perdieron 8-0 y están a 16 partidos del primer lugar de la Liga Nacional Este.