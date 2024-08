Noel Gallagher demandará a Liam por usar canciones de Oasis en su nuevo documental

¿Existe dentro del rock un lazo sanguíneo y de hermandad más conflictivo que el de los Gallagher? Mmm… no.

Esta bella mañana de lunes, los hermanitos de Oasis nuevamente se agarraron en redes sociales, esta vez debido al documental As It Was, que registra la carrera de Liam desde que era el vocalista de la recordada banda británica hasta convertirse en un aclamado acto en solitario, con todos los pros y contras que esto le ha conllevado.

“Me acaban de informar que seré demandado por el no tan poderoso pequeñín y sus matones en Ignition si utilizo alguna de mis canciones cantando en Oasis –sí, canciones de Oasis– en As It Was. ¿Quién está amargado ahora, eh?”, firmó Liam en su cuenta de Twitter. Según ha informado The Guardian, los representantes de Noel no se pronunciarán frente a la acusación hecha por el menor de los Gallagher.

As It Was fue dirigido por Charlie Lightening y será lanzado en los próximos meses.

Ive just been informed that I’ll be sued by the not so mighty little fella and his goons at ignition if I use any footage of me singing oasis yes oasis songs in AS IT WAS who’s bitter now eh ps Dya want a hand selling those tickets AS YOU WERE LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) February 18, 2019

