Chao al desamor: 10 tips para superar la tusa según Emilia

Escuchar a Emilia es darse cuenta, una vez más, que amar es difícil. Que todo, por más eterno y hermoso que aparente ser, tarde o temprano se acaba. Y esto no es algo nuevo o diferente a lo que seguramente muchos hemos vivido en carne propia, simplemente se trata de entender, a través de una canción o un par de canciones, que cuando el amor acaba, el proceso post-tusa resulta algo desgastante, molesto y tóxico.



Basta revisar las canciones de este primer EP de Emilia para detenerse en esos momentos en los que las cicatrices del pasado nunca cerraron, donde las relaciones fracasadas dejaron la enseñanza de evitar involucrarse con alguien de nuevo, retraerse ante el amor, rendirse ante la desconfianza y no darlo todo con cualquier persona. Es un trabajo que te habla al oído y te grita que te alejes a ritmo de un synth pop muy alegrón y enérgico que disimula la oscuridad que encierran sus letras.

Aprovechando todo lo anterior y estando frente a un disco que sirve para exorcizar los demonios del desamor, le pedimos a Emilia que nos compartiera sus 10 tips para superar la tusa con algunas de las letras de sus canciones. Así que dejen de llorar y hagan caso a estos consejitos:



1. No cangrejear con la persona con la que acabas de terminar

«Tóxico, personas que no te dejan ir, se van y regresan»



2. Recordar que realmente al final te molestaba casi todo de esa persona.

3. No es para siempre, pero es importante que por un tiempo dejes sanar las heridas y que nadie entre en tu corazón.

«Empaco mis sentimientos, se van de viaje por un tiempo.»



4. Sacar las cosas malas.

No siempre tienes algo bueno que decir del final de una relación y no todo tiene que ser pasivo agresivo. Si dejas salir lo malo después vas a poder aclarar tus ideas y seguir a las cosas que te llevarán a seguir adelante. El punto es no guardarse nada.

5. Hacer ejercicio.





6. No pensar en qué hubiera pasado si no hubieras hecho esto o lo otro.

Las decisiones que tomamos nos llevan al camino en el que estamos, y aunque en momentos sea muy difícil siempre viene algo mejor después.

8. Busca a tus amigos y saca todas las malas intenciones en una noche de fiesta.

Borra tu cabeza y al día siguiente ten tanto guayabo que no puedas pensar en nada. Esta técnica es más para cuando recién suceden las cosas.

9. Deja de hablar de esa persona todo el día.

Más bien escucha las historias de los demás para distraer la cabeza.

10. Cangrejear con algún ex lo que sea (novio, amante, machuque) pero en ese caso uno se vuelve la persona tóxica.