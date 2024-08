Descubre tu 2017 en música según Spotify

Es ese momento del año en el que no tienes ánimos de nada. Donde quieres desconectarte de todo y descansar. Aprovechar tu ocio para dormir hasta tarde, perder el tiempo frente al televisor, usar cualquier excusa para encontrarte con tus amigos y beber hasta el cansancio e incluso terminar, probablemente, en ese intento masoquista de ver qué fue lo que hiciste o dejaste de hacer. Sacar tu lista de propósitos y darte cuenta que cumpliste o no con lo que querías.



Independientemente de tus aciertos o fracasos hubo algo que siempre estuvo presente y fue la música, esa fiel compañera de amores y desamores; de introspección y desconexión del mundo; de reflexión y celebración. Seguramente no hubo un día en el que no escucharas música y por eso es que no hay mejor momento del año que este para hacer un recuento y descubrir cuántos minutos de tu vida dedicaste a escuchar música, cuántos artistas descubriste o por cuántos géneros viajaste en el mundo sonoro.

Spotify, en un maravilloso intento por cuantificar lo que consumes, creó una plataforma donde puedes descubrir cómo fue tu año musical en este servicio de streaming que además de ayudar a descubrirte en tus gustos, como tus artistas, canciones y géneros favoritos, te propone una serie de propósitos para el 2018 y crea una playlist con tus canciones favoritas del año para que la repitas una y otra vez.

Todo lo que tienes que hacer es ingresar a 2017wrapped.com y ya.