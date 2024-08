Se cumplen 48 años del álbum debut de Black Sabbath

El 13 de febrero de 1970 se lanzó el álbum debut de la banda británica Black Sabbath. Este disco es importante en la historia del rock and roll porque indudablemente influyó para sentar las bases del heavy metal. Black Sabbath, producido por Rodger Bain y grabado en solo dos días con un modesto presupuesto, fue criticado por tener contenido «satanista» cosa que, paradójicamente, hizo que fuese popular entre el público joven, llegando al puesto #8 en el Reino Unido y al #23 en la lista de Billboard.



En este disco la clásica alineación de Black Sabbath, crea un ambiente oscuro al involucrar sonidos de campanas y agua cayendo, mezclado con letras de alto contenido ocultista como “The Wizard”, “Behind the Wall of Sleep”, “N.I.B. y «Black Sabbath». Hay que decir, además, que en este álbum la banda de Birmingham hace dos covers: «Evil Woman» de Crow, y «Warning» de The Aynsley Dunbar Retaliation.

El álbum debut de Black Sabbath, sigue retumbando en los oídos de sus seguidores y quedará en la historia como uno de los discos pioneros del heavy metal.