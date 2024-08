Las 5 razones por las que no te puedes perder el Festival Estéreo Picnic 2018

El 2018 recién acaba de comenzar y pareciera que diciembre está a la vuelta de la esquina, ¿no les parece? Marzo ya va por la mitad, estamos hasta el techo de propaganda política y Bogotá está fría y lluviosa, pero igual, se vienen los días más esperados del año, el evento que nos alegra la existencia: nuestro queridísimo Festival Estéreo Picnic. Esa reunión en torno a la música en vivo que ya se ha convertido en todo un peregrinaje sonoro hasta el Parque de la 222 y que con cada edición que pasa, se sigue consolidando como el gran festejo de la alternativa, el agasajo musical que ni el perro se quiere perder.



Como nos han acostumbrado, los organizadores no decepcionaron y la vara de artistas está alta. De nuevo el FEP pone sobre la mesa esa mezcla sabrosa entre nombres de culto de la industria musical global junto a artistas internacionales que la están rompiendo y por supuesto, propuestas de exportación y en ascenso de nuestra efervescente escena local. Todos los ingredientes musicales necesarios para el Estéreo Picnic, el plato fuerte de la escena festivalera colombiana.

Y como cada año esto sigue subiendo el nivel, nos pusimos en la tarea de recopilar los hitos que, a nuestro parecer, harán de esta edición una de las más épicas. Estas son las 5 razones por las que no se pueden perder el Estéreo Picnic ni por el chiras.

1. Gorillaz in da house

Sabemos que no hace falta decirlo pero igual aquí les va: seguro que ustedes también crecieron viendo las aventuras por carreteras infinitas, desiertos distópicos e islas flotantes de 2-D, Noodle, Murdoc Niccals y Russel Hobbs. Esos muñequitos animados que nos conocemos de memoria desde que aparecieron en los artes diseñados por Jamie Hewlett para el disco homónimo de la banda por allá en 2001. Pues bien, el proyecto virtual de nuestro amigo Damon Albarn tenía una cita pendiente con esta parte del mundo y Humanz, su disco del año pasado, fue la excusa para por fín caer por estos lares en medio de su tour mundial. Un álbum que además está repleto de colaboraciones, entonces ojo: , puede que un par de estos artistas invitados estarán en el festival y seguro vienen con alguna sorpresita en conjunto.

Para que se antojen:

Pista: De La Soul y Kali Uchis. ;)

2. El fin de la pesadilla del transporte

Claro, lo más rico del Estéreo Picnic es escuchar a las bandas, ir con todo el parche, tomarse unos traguitos… Ir al festival es alta fiesta asegurada y uno se mete en una burbujita de solo buenas vibras durante casi un día entero. Pero después de tanto goce, normalmente venía el sufrimiento de ver cómo carajos se hacía para salir del Parque de la 222 a esas horas de la noche, a kilómetros del transporte público y frente a un trancón demente de gente tratando de volver a la ciudad. Pero les contamos que para dicha de todos, este año el servicio de buses ya no solo hará la ruta Festival-Centro Suba y viceversa, ampliando sus rutas hasta el Parque Nacional, Unicentro, Calle 80 con Boyacá y Gran Estación.

3. El regreso triunfal de nuestra reina

Cuando una Kali Uchis de 20 añitos debutó en las tarimas colombianas para el Festival Hermoso Ruido de 2014, no la vieron más de 250 personas. Calculen lo loco que suena eso hoy en día. No hay dudas de que nuestra diva pereirana criada en Virginia, Estados Unidos pegó una despegada tremenda en estos cuatro años publicando en el camino colaboraciones con nombrecitos de la talla de Jorja Smith, Vince Staples, Daniel Caesar, Tyler The Creator y más recientemente Gorillaz, nada más eso. En un momento donde es aclamada en todas las capitales del mundo y es portada de las publicaciones musicales más prestigiosas que hay, Kali regresa para un nuevo round en su tierrita. Esperamos que sea una presentación que marque otro punto en medio de los cientos que ya lleva durante su ascenso al estrellato mundial.

De paso pueden ver este especial de NOISEY sobre su trayectoria:

4. La casita siempre representando

Va a ser hermoso ver a Gorillaz, a Lana del Rey, a Mac DeMarco, a Metronomy y así con muchos otros nombres grandes de afuera. ¿Pero saben qué también es muy bonito? Ver como en ese cartel cada vez se van colando más artistas nacionales con propuestas que nos tienen hablando a nosotros y al mundo entero durante todo el año. Los hay grandotes como Bomba Estéreo o Ondatrópica, de culto como Abelardo Carbono o Charles King, premiados en el mundo como Diamante Eléctrico o La Chiva Gantiva, promesas como Moügli y SAAIL y la lista sigue y sigue… ¡Que el festival tenga una cuota nacional tan variadita y que la gente llegue emocionada al 222 por ir a verlos siempre es un gran síntoma!

Aquí les dejamos un live que hicimos con Moügli para que vayan pillando lo que se traen entre manos para el Picnic:

5. Los debutantes

¿Mac DeMarco? Se le tiene. ¿Gorillaz? Ahí van a estar dibujados. ¿Lana del Rey? En nada agarra un avión al país del sagrado corazón. ¿De La Soul? De las calles de Long Island a las de Bogotá, papá. ¿The National? Nos van a poner a berrear en vivo y en directo. La cantidad de artistas enormes que trae a tocar por primera vez a Colombia este Festival Estéreo Picnic está para zamparle su pico a los curadores y organizadores del evento. Todos los días podremos gozarnos esa sensación refrescante que se siente solo cuando un artista que se la pasa girando por el mundo pisa por primera vez un país. Estamos seguros que todos ellos van a querer dejar una tremenda primera impresión y ahí vamos a estar dentro de la masa de gente gozándola completita.

La ñapa

La sorpresita de Bonobo, un regalo del olimpo electrónico

En medio de una jugada que pocos se esperaban, los organizadores del festival nos tiraron una bomba hace un par de meses: Bonobo era el artista sorpresa. Y encima de todo a hacer un live, ¿no se les hace agua la boca? El rey de los ritmos downtempo orgánicos traerá sus beats de trip hop, líneas de bajo exquisitas y capas de sonidos perfectamente organizadas a cerrar el segundo día del Picnic. Un lujito que no se puede dejar pasar.