Mira a Alice Cooper tocar con Foo Fighters en la noche de Halloween

Mientras muchos de ustedes se pasaban de casa en casa pidiendo dulces la noche de Halloween, otra parte del mundo experimentaba a través de sus pantallas cosas como Dave Grohl disfrazado de David Letterman siendo anfitrión del late show de Jimmy Kimmel; el mismo Dave Grohl juntándose con Kristen Bell para una especie de jam que empezó con la canción de Frozen «Do You Want To Build a Snowman» y terminó con la misma canción, pero con la base de «Enter Sandman», de Metallica.



Pero sin lugar a dudas el plato fuerte de la noche fue ver a Foo Fighters haciendo el acompañamiento musical de Alice Cooper, el gran invitado de la noche. El mítico frontman, hizo un show frenético y un performance que incluyó una camisa de fuerza, una guillotina y los temas «Ballad of Dwight Fry» y «Killer». Si se lo perdieron, dejen lo que estén haciendo y denle play a esta genialidad.

