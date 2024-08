Cancelado el SOMA 2017

Desde el 2010, el Festival SOMA se consolidó como uno de los espacios más importantes para la música alternativa en el segundo semestre de cada año. Gracias a esta apuesta pudimos ver por primera vez en el país actos como Hot Chip, Rinocerose, Interpol, Polarsets, Miami Horror, The xx, Metronomy, Tame Impala, Empire Of The Sun, Foals o Unknown Mortal Orchestra.

En su edición 2017 el cartel prometía un fiestón que tenía como headliner el triunfal regreso de la banda francesa PHOENIX, pero que desafortunadamente no se llevará a cabo este año según la organización del evento «por cuestiones de baja venta de boletería», lo cual puso en riesgo la viabilidad económica del mismo. De igual manera la organización en un comunicado difundido en sus redes sociales aprovechó para agradecer a los artistas, medios aliados, patrocinadores y especialmente a los fanáticos que siempre creyeron en SOMA. «Es muy triste tener que tomar esta decisión, pero tengan la seguridad que haremos lo posible por levantarnos de esta situación y volver fortalecidos en 2018», agregaron los organizadores.

Además de esto y en virtud de los creyentes que sí invirtieron en sus entradas, los responsables del evento aprovecharon para retribuir a esas personas de la siguiente manera:

«…entendiendo que el amor a la música va más allá, queremos recompensar a todos los que compraron su entrada y por ello, por cada boleta de SOMA que hayas adquirido puedes hacer el cambio de esta por UNA de las siguientes opciones:



1. Dos (2) boletas para Julian Casablancas+ The Voidz en Bogotá



a. fecha: 12 de octubre



b. Lugar: Armando Music Hall



c. Precio: $69.000 + 8.000



2. O una(1) boleta para CosquinRock con Los Fabulosos Cadillacas, Residente, Attaque 77 y más…



a. fecha: 21 de octubre



b. Lugar: Parque Bellavista Colsubsidio



c. Precio: $165.000 + $24.000





3. O una(1) boleta para Sónar (General) con Sigur Rós, Nina Kraiz, Dubfire y más…



a. fecha: 2 de diciembre



b. Lugar: Hipódromo de los Andes



c. Precio: $129.000 + $19.000*



4. O una(1) boleta para ver a Arcade Fire y Bomba Estéreo(General)



a. fecha: 5 de diciembre



b. Lugar: Gran Carpa Américas – Corferias



c. Precio: $195.000 + 23.000



5. O abonar lo que pagaste por tu boleta de SOMA para comprar 1 combo en primera etapa (etapa agotada) del Festival Estéreo Picnic



a. Fecha: 23, 24 y 25 de marzo de 2018



b. Lugar:Parque deportivo 222



c. Precio: $515.000 + $60.000



También responderemos tus inquietudes por mensaje directo de @paramopresent

*Si usted no está de acuerdo con esta opción, no se preocupe, igual puede solicitar la devolución del dinero completo de la boleta presentando las boletas compradas en buen estado y documento de identificación (si compraste con tarjeta de crédito, deberás ir con la identificación del titular de la tarjeta) en los anteriores puntos a partir del 3 de Octubre y hasta el 18 de Noviembre de 2017