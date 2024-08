Canción por Canción: aquí está ‘Efecto Espectador’, el nuevo álbum de Ruzto

Imagina que un día quieres mandarlo todo a la mierda, que la rutina te abruma, que no le hallas sentido a caminar dando vueltas en el mismo punto, que la vida perdió su encanto y que el hecho de no encontrar nada nuevo por lo que valga la pena seguir intentándolo solo te lleva a buscar una excusa para escapar.



Imagina que después de eso coges tu maleta, empacas tu ropa y tomas la decisión de irte lejos, de escapar incluso de ti mismo. Llegas a un lugar donde no sabes nada, donde hasta comunicarte cuesta y nada es como en casa. Esa aventura exploratoria donde buscas demostrarte a ti mismo que puedes con lo que se te venga encima, de repente te lleva a interiorizar todo lo que has vivido.

Algo así es el concepto de Efecto Espectador, el tercer disco en solitario de Ruzto, fundador de Aerophon Crew e integrante del naciente y poderoso sello INDIO. Un trabajo de 17 cortes que se siente como un diario íntimo de viaje armado en noches de insomnio, recorridos de tren y afanes de liberación. Aquí el protagonista es Ruzto durante su estadía en Estados Unidos, pero bien podría ser la historia cotidiana de miles de inmigrantes latinos. Incluso uno de los intermedios del disco es el extracto de una entrevista de Rubén Bládes hablando de su vida en Norteamérica. Y como ese, temas como “Historia de tren”, “Puntos suspensivos”, “Aprendiz” y “Efecto” retratan ese sentimiento de frustración y pensamientos íntimos, descripciones de la rutina y narrativas de lo que es y significa estar ahí en ese momento de la vida, en ese lugar del mundo.

Vale la pena también decir que además de la lírica, la mayoría de beats también son de su autoría, al igual que resaltar colaboraciones como la de Lianna en “Piloto”, King Capo en “Todo es yo” y los scratches finos de DJ Cas, DJ Dmoe, DJ Mismo perro y Ecks. Además, vale la pena observar la narrativa visual de Geo Grand, en una serie de fotografías a blanco y negro que encierra la rutina del tren y empata con el arte de Saga Uno, creando así una empatía entre los trayectos, las personas y cierta nostalgia en el manejo de la imagen. Sin duda es una de las grandes joyitas del sello INDIO en 2017 y un disco perfecto para escuchar de vuelta a casa.

A propósito de este lanzamiento, decidimos pedirle al mismísimo Ruzto una frase, anécdota o historia que acompañara cada una de las canciones que hacen parte de Efecto Espectador.

***

“Espectador unión Tpke”

Mi representación de una ciudad que no conozco, sonidos que recopilé desde mi llegada.



«Historia de tren»

La escribí en el tren neoyorquino aprovechando el tiempo muerto hasta mi destino, el lugar más recurrente y favorito.



«Rubén»

Este es el extracto de una entrevista de Rubén Bládes contando su experiencia en los Estados Unidos.



«Puntos suspensivos»

Historia de emigrante. Retrato de lo que viví y me contaron las personas con las que compartí trabajando. «La vida vale oro y nada paga el precio de la experiencia».



«Péndulo»

Códigos e intentos para descifrar mi lucha personal. «Una hormiga llena de coraje, pesa más que un elefante blanco».



«Piloto»

Esta es una de mis favoritas. Lianna es la piloto en esta canción, yo solo voy de pasajero. «¿Qué te motiva, qué te hace feliz? Un hombre se vuelve mejor cuando olvida la cicatriz».



«Frenesí»

Descripción de un borracho que no para de hablar camino a casa. «Siento esta copa más fuerte que la anterior y es justo recordar porque no me detuve antes».



«Aprendiz»

Esta canción surgió después de un rechazo laboral. Todo el dia alistando mi vestido prestado para saber lo de siempre: sin títulos no hay trabajo, sin experiencia menos y sin palanca ni pensarlo. «Mi hoja de vida es experiencia sin títulos, mi desempleo es angustia de intereses».



«Balada de zorro mojado»

Al principio fue diseñado como un skit, un corte que hice y no quería que saliera del disco. Es un descanso corto para seguir. «El tiempo es acertijo para flojos».



«Caso de éxito»

Una canción de zorro arrepentido después de haber estallado en casa. «Mi boca es la palabra con más veneno que oí».



«Flatbush chess»

Esta es sobre un parque emblemático donde grabé una partida de ajedrez que estaban jugando unos chinos. Estaba parchando con King Capo en Brooklyn.



«Todo es yo»

King Capo me lleva a Brooklyn y grabamos esta canción en su casa. Concluímos con que el ego es el común denominador en todo lado del mundo y hay que buscarle un equilibrio, pero al final siempre habrá alguien para quien primero «todo es yo» y después el resto. «Tú puedes proponer cambios en tus interpretaciones, pero nada de eso vale si no lo vemo’ en tus canciones».



«Dime si ves»

Cuando me fui en bus desde Miami hasta donde trabajé en Santa Rosa a casi 17 horas de la Florida, me puse a pensar cómo termino escribiendo en un bus sin saber a dónde voy. Es una canción que cuenta en dónde y por qué comencé a escribir. «Si existe la suerte he contado con ella, como sombra estrecha rodeando el camino para seguir».



«Efecto»

Esta iba a ser la intro del disco. Habla algo de lo que interpreté como efecto espectador, la mayoría preguntas que nadie responde. «¿Quién se etiqueta en videos conmovedores, alguien quiere apoyar mi fundación para los pobres?».



«En contra»

Estaba rayado con todo el mundo y sentí todo el mundo encima. «A la vida llegas solo y solo te toca, ¿me copias?».



«Trueque de paz»

Mi otra favorita del disco, ya que es la última que escribí. Me tranquilizó un montón terminar el disco así, con un mood más romántico después de tanto estrés y quejadera. «Como se debe acabar un disco en verano, siendo el espectador de tus sueños mojados».

***



