Canción por canción: LosPetitFellas nos presentan su nuevo disco

Es difícil definir el sonido de LosPetitFellas. Este grupo bogotano nacido en 2012 se mueve entre el jazz, el hip hop, el rock, el indie, incluso uno que otro ritmo tropical como la salsa. Esta es una banda que muta, experimenta y rompe sus propios moldes. Su inspiración es la ciudad y las historias de amor, odio, desespero y esperanza que recorren sus andenes. Mañana 23 de septiembre, este grupo presentará en Royal Center Formas para perderse e I.D.E.A.S su nuevo disco.

Invitamos al grupo a que nos cuente los secretos de esta nueva producción y que diseccione una a una las canciones que componen este nuevo viaje. Escucha el álbum completo aquí abajo, y lee lo que tienen que decir sobre él a continuación.

‘Sin Título’

Recuerdo que fue la canción que nos salió más orgánicamente. Todos teníamos claro para dónde queremos llevar las norias de instrumento y no nos demoramos mucho haciéndolo. También, por supuesto, es la canción que enmarca todos los posibles títulos que tiene el disco y algunos títulos posibles que representaban a cada uno de nosotros. En algún momento nos sentamos a charlar y a ver a quién le cuadraba un título dependiendo de lo que estaba viviendo en su vida o de lo que habían pasado en estos años.

‘Sputnik’

Tienen en el coro un sample de la canción de Joe Quijano ‘La pachanga se baile así’, que Panesso hizo después de una gran noche. Creo que es la historia más importante de esa canción.

‘La Cita’

Recuerdo una tarde que estábamos en la búsqueda de una música que fuera soulera y groovera. Entonces empezamos a pensar que la batería estuviera siempre como muy estable y los demás instrumentos fueran los que groovearan. Queríamos que se sintiera como en un territorio similar a una playa, como Miami, bastante afroamericana la cosa. De ahí Juan cogió una melodía y empezamos a buscar una armonía con Panne y ahí llegamos a una maqueta que era a lo que queríamos. Fue el resultado que queríamos, los saxos tenían un aire medio sintético. Después de eso, Nico empezó a montar la letra. Y así fue como llegó esa canción.

‘Solo una forma de saberlo’

Mi recuerdo de esa canción es irse de fiesta un lunes. César estaba en el estudio maqueteando una idea de una batería que era como a contratiempos y súper arriba. Le dije a Panne: «marica, póngame ahí un bajo» y me lo puso y ahí llegamos a la base de esta canción. Después, Panne empezó a hacer una guitarra súper rápida, casi imposible de tocar, pero que tenía mucha fuerza. Después de que salimos del estudio un lunes con Panne y Nico nos fuimos a una fiesta. Queríamos mirar cómo era una fiesta un lunes. La parte lírica de la canción habla de una noche de entrega total. También tengo recuerdos de fiestas en otros países como México, Ecuador o Perú.

‘Tan Irónico’

Surgió de la idea de una persecución. Intentar hacer un drum & bass. Entonces todo fue secuenciado y baterías midis, yo me puse a escribir unas baterías y empezamos en un tempo que a estas alturas era absurdamente rápido. El reto era simplificar esos instrumentos y poderlos hacer manualmente. Llegó el productor y nos dijo: «ustedes están locos, eso no se puede tocar a ese tempo y eso no es ningún drum & bass, están tocando en la mar» y empezamos a bajar de dos punticos el tempo porque estaba muy rápido y el tempo actual es de 182.7 porque los tempos punto tales le dan cierta interpretación y cierta onda al asunto.



‘I.S.O (Ideas Sin Oscuridad)’

Surgió tras la idea que tenía Panne de hacer un bolero. Hay una onda boleruda linda y de ahí empezamos a trabajarla en ensayo, pero ya con instrumentos y todo. Intentando construir una batería no convencional y por la idea que tenía Panne encajaba una especie clave 3:2 de salsa normal, pero el segundo golpe del 2 es un poquito desplazado para que tuviera un tumbao, pero aún así no tuviera tan explícita la clave. Nosotros ya teníamos una idea muy desarrollada de la canción y nuevamente llegó nuestro productor, don Pedro Robetto, y nos pidió que le contáramos sobre la canción. Le dijimos: «creemos que es sexy, que tiene una onda como romántica, como linda», escuchó la canción en ese momento y muerto de la risa dijo que no tenía nada de sexy, que era algo muy raro. Entonces, con los elementos que ya teníamos, nos tocó dar la vuelta a la canción para que terminara realmente siendo sexy y evocara un aura, tuviera su espíritu y todo lo que sucede mientras uno desde su propia perspectiva personal apropia las cosas y lo lleva a otro estado.

‘Suspense’

Fue el primer experimento, la primera puerta que dejaba entrever las necesidades de caminar hacia un lugar nuevo, aunque sea la iniciativa de ver hacia afuera. Era una mesa llena de objetos, de decisiones, de fe y miedos. Esta historia empezó con una idea simple: 8,9,1, dígitos de un conjunto. Nacía una canción y llovía, desde el interior se conjugaban las ganas de salir a correr y las de quedarse durmiendo hasta nuevo aviso.

‘Marco’

Sintetiza la idea de la eternidad, del eterno retorno del ser humano. De cómo vemos pasar nuestras vidas en loops encontrándonos siempre en el mismo lugar. Es el encanto de las imposibilidades, la idea de lo inalcanzable y de lo que nunca terminará. Son capas y capas de nosotros mismos, de nuestras ideas convertidas luego en dudas, convertidas luego en odios. Una sobre otra van creciendo encima nuestro. ‘Marco’ es complejo y desordenadamente cuidadoso y meticuloso con su desarrollo. En este tema todo está escrito, y aunque no sepamos cómo va a acabar, sabemos cómo se escuchará su silencio.

‘El Antihéroe’

Tiene algo muy particular y es que nace bajo la idea de esos días, a veces un lunes a veces un miércoles, en los cuales uno se levanta y siente que uno tiene sus poderes para estar bien, que tiene el poder para cambiar las cosas, como para motivar al parche, a la gente, a todo. Que uno siente que tiene el poder para cambiarlos. De ahí un poco el nombre: ‘El Antihéroe’ en realidad es un humano siendo héroe, tratando de ser mejor con su alrededor. Dentro de la música sampleamos una big band de jazz de nosotros mismos, que ya habíamos tocado y grabado. Fue chévere traer esos esos archivos a este nuevo disco.

‘La oda al no’

Se escribe como una necesidad de darle su postura a la palabra como una respuesta posible. Pero además, con un poco resignificando su poder, sobre todo en épocas donde un país entero estaba dividido en dos sílabas: sí y no. Yo hacía parte de los que creemos que esto puede cambiar y aposté por el sí, pero le metí onda a la idea de darle uso al no.

‘Verbos’

Tiene una anécdota bastante particular y es que fue la segunda canción que hicimos. Terminamos un poco y Nicolás después de tener un final ya hecho sentía que esa letra quizás estaba un poco atemporal con sus vivencias. Él quería cambiarla pero la banda no se lo permitió porque tiene algo que es bien poderoso.

‘Conticio’

Tiene para mí una magia especial porque es una vista retrospectiva del ser mismo y su conciencia bien especial. A mí me pasó que yo la escuchaba muchas veces caminando por la calle en los buses, en la bici y en los carros. Es una canción como para para andar, para tener ese tiempo a solas y reflexionar, y bueno, yo desde que comenzamos a hacerlo siempre la escuchaba todo el tiempo en sus múltiples versiones que hubo de ella.

‘Polyrics’

Hay dos cosas especiales en las paredes. La primera es que fue concebida como un interludio que no dura más de 16 compases, y la segunda es que tardó ocho meses en escribirse completamente porque siempre esos 16 compases iban aumentando. Siempre había más cosas de las que escribir y terminó siendo la más larga del disco. Ahí están las políticas.

‘Formas para perderse’

Una anécdota bien curiosa sobre esto fue que nosotros queríamos que la música fuera un rock and roll que tuviera un baile particular. Pero no queríamos hablar sobre sobre la fiesta. Entonces estábamos en el lugar donde Nicolás compuso la mayoría de las letras en una tarde soleada. Si escribes sobre un pensamiento no simplemente puedes hablar sobre el que sería su pensamiento, cómo imaginarlo y cómo pensarlo, y de repente ya teníamos la canción sin darnos cuenta cómo.

‘Al otro lado del olvido’

La última canción del disco tiene una historia bien particular. Nace en Barranquilla, pero no nació para esta canción, simplemente era como una armonía que nos salió como con buena onda, y cuando la estábamos tocando nos dimos cuenta de que en definitiva era una canción para grabar en bloque todo al tiempo. La historia sobre esta canción es más bonita como anécdota. Hicimos todo como una ambientación en el estudio para sentirnos dentro del mood y así poder grabar.