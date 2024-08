Canción por canción: el nacimiento de ‘Mismo Sitio, Distinto Lugar’ de Vetusta Morla

En Mismo Sitio, Distinto Lugar, la banda Vetusta Morla formada en España en 1998, inaugura una nueva etapa que se cierra con sus tres primeros discos: Un día en el mundo (2008), Mapas (2011) y La deriva (2014), donde hay un cambio en el proceso creativo que genera una suerte de incertidumbre y que se canaliza en sus canciones. Desde los eventos cotidianos nos cuestiona sobre el cómo hemos normalizado el paso de la vida, pues todos los días pareciera que son iguales entre sí. Es una invitación a asumir una posición existencial, a despertar de la inercia autómata pues tal vez nunca es demasiado tarde y siempre se podrá actuar de alguna manera. Mismo Sitio, Distinto Lugar, es un disco que mira hacia adelante, pero observando concienzudamente la propia historia en retrospectiva: hace del presente la síntesis del pasado y el futuro. La energía del álbum está, además de la experimentación musical que atraviesa el grupo, en la nitidez y fuerza de las imágenes de sus letras: «Fuiste la Venus de Milo y yo puse el mundo en tus brazos». Hay una armonía en la producción con las líricas: se transita, con facilidad de la nostalgia a la esperanza.

La música popular, el humor, y la participación activa de productores y mezcladores en la creación, son elementos que enriquecieron Mismo Sitio, Distinto Lugar, haciendo de éste una fotografía en movimiento de la banda, del momento que atraviesa. Hay un leitmotiv, en la narrativa del álbum, que tiene que ver con la lucha contra sí mismo, con el ser, la subjetividad se convierte en campo de batalla pues cada acto encierra en sí responsabilidad, así tratemos de culpar a los otros por nuestros errores, por cobardía.

Vetusta Morla llega a un nivel de consciencia en el que reconoce toda su influencia musical, a un momento de lucidez donde, sin ingenuidad, se dan cuenta de que la banda puede llegar a ser un mito. Con Mismo Sitio, Distinto Lugar, Vetusta Morla tiene un nuevo nacimiento que no se sabe dónde los llevará, pero solo hay una forma de asumirlo: sin miedo.

Aprovechando su gira latinoamericana nos sentamos a descifrar las historias detrás de éste, su más reciente disco.

«Deséame Suerte»

“Deséame Suerte” es la canción que abre el disco y es la canción que abre un viaje que nos ha llevado a tres países, durante el proceso de grabación del disco. La canción básicamente es una especie de resituación de donde se encuentra la banda, en este caso, para afrontar un nuevo reto que es este nuevo disco. Aquí hemos cambiado muchos procesos de grabación, de composición, la manera de funcionar, es un cambio de etapa, por así decirlo; cerramos una etapa con los tres discos anteriores, cambiamos de productor, hemos coproducido el disco nosotros, ha habido un mezclador que hasta el momento había sido la misma persona productor-mezclador. Bueno, una serie de retos que teníamos por delante y en este tema lo que hace es una situación de dónde estoy ahora, después de toda esta última etapa, un último disco como fue La Deriva, que fue un viaje muy largo por todo el mundo y una manera de ponerte otra vez, resituarte y decir “¿y ahora qué?”, “¿y ahora qué viene?” y es la canción que abre el disco porque es como un viaje hacia no sabemos dónde, hacia la incertidumbre, hacia el proceso creativo de todo el álbum.

«El Discurso del Rey»

En España nuestro jefe de Estado es un Rey que todas las navidades sale a hacer un discurso y es uno de esos acontecimientos, igual que las campanadas en noche vieja y las loterías en navidad u otras cosas, que estructuran nuestro esquema mental del ciclo de la vida, de los años que van trascurriendo, que vertebran un poco nuestra percepción del paso del tiempo y de los acontecimientos que son importantes. Muchas de estas cosas suceden en navidad. Además, curiosamente, la canción lo que hace es preguntarse qué sucedería si un día ponemos el televisor en navidad y el Rey no está, porque harto de que nadie le haga caso decide no aparecer al discurso. ¿Qué pasaría si todos esos acontecimientos que damos por supuestos, que vertebran nuestra percepción del paso del tiempo, desaparecen? Probablemente eso nos produciría mucho desconcierto, pero también sería la oportunidad para hacer las cosas de otra manera. La canción se plantea esto con un toquecito humorístico y costumbrista. Y hay una cosa interesante acerca de la canción y es que musicalmente sucedió algo que tiene que ver con esto, con hacer algo de una manera inesperada, de una manera que no es la que habitualmente haces. El riff principal de la canción era tocado con una guitarra originalmente y nos forzamos a tocarlo con un teclado, cambiar a un sintetizador y tocar exactamente el mismo riff pero con un instrumento que no estábamos acostumbrados a tocar. Ese proceso tiene que ver con lo que la canción cuenta y tiene que ver con muchas cosas que han sucedido en el disco a nivel de la transformación de la banda.

«Palmeras en La Mancha»

“Palmeras en La Mancha” es una canción que tiene una serie de características bastante peculiares, ha sido un poco diferente en nuestra discografía, y aunque en nuestro recorrido discográfico pueda ser sorprendente, tiene enlaces con otros momentos, otras canciones y otras características de la banda que a lo mejor no han aparecido demasiado en nuestra música y en nuestras canciones, que es sobre todo la parte del sentido del humor, que quizá está un poco presente en canciones como “Tour de Francia” de nuestro disco La deriva. Esta canción tiene un poco de esa parte más cómica, que a nosotros también nos gusta, por supuesto, y tiene otras características como que musicalmente hace referencias a sonidos y a elementos que tienen que ver con los años noventa, que es cuando nosotros empezábamos a hacer música, también hay una parte un poco más friki. Es una canción que se compuso de una manera muy rápida, salió muy espontanea.

«Consejo de Sabios»

“Consejo de Sabios” es la cuarta canción de Mismo Sitio, Distinto Lugar y será nuestro siguiente adelanto, nuestro siguiente single. Es una canción que nos llevó tiempo desarrollar porque tiene una estructura quizá más compleja que el resto, está constituida en dos partes muy diferenciadas: una primera parte con una base rítmica que tiene que ver más con sonidos electrónicos y no análogos, y una segunda parte que es más basada en el sonido de la batería. Viene un cambio rítmico que la convierte en un crescendo desde el principio hasta el final. Empieza con unas texturas bastantes fantasmagóricas y apoyándose en un piano con mucha reverb pues te va llevando por un recorrido que al final tiene que ver con, desde el punto de vista lírico, esa sensación de haber perdido algo, de estar sin fuerza para seguir adelante y ver la manera que tienes de tirar lo que te impide ser quien eres, o hacer lo que quieres y arrancar. Eso se puede aplicar a una relación, al propio grupo con su carrera o a lo que queramos.

«23 de Junio»

“23 de Junio” es una de las canciones del disco que abordamos de una forma distinta a como solemos hacerlo, en este disco hemos tratado de romper una idea que siempre manteníamos y es que los discos tomaban una fotografía de la banda, casi como banda en vivo. Somos un grupo que se ha curtido en los escenarios, estuvimos haciendo conciertos durante muchos años antes de tener la ocasión de grabar, entrar a un estudio y por lo tanto nuestra perspectiva siempre era tocar primero las canciones, que sonaran primero, y después se grababan. Eso que nos ha servido durante muchos años, que nos ha permitido evolucionar, hacer discos y ser fieles a nosotros mismos. Hemos decidido romperlo en esta ocasión y no grabar un disco que sonara a seis músicos tocando en una misma habitación, sino utilizar todas las herramientas del proceso y todas las personas implicadas en el proceso: productores, mezcladores, todo el mundo que pudiera aportar. Esta es la canción que, quizá, más claramente se ve porque es una mezcla de sonidos, hay mucho un corta-pega de sonidos que se fueron grabando en diferentes fases del disco, algunos en las fases de demo, durante la grabación de las maquetas, otros en la grabación en Estudios Hansa, otras de manera posterior y al final pues ha sido uno de los experimentos más positivos que hemos hecho. La canción es un vals, con un aire muy folclórico, muy de canción popular que nos gusta mucho sobre todo porque contrasta con lo que sucede en la música y en el proceso, es la idea de canción de raíz pero llevada a un proceso muy experimental. “Raíz futurística”.

«Guerra Civil»

“Guerra Civil” refleja de forma muy clara, a nivel de producción, el contenido de la letra y un poco lo que va transmitiendo a nivel lírico. Es una confrontación que en parte a veces es con uno mismo. Y en el estribillo, ya desde ese primer momento, se juega con dos baterías puestas a la vez, tocando. Luego hay una parte como muy onírica en la que abre, en la que empiezas a ver, en cierta manera, el camino donde estás y por la cual te lleva a esa confrontación y acaba, tiene un final, pues como acaban las guerras… ¡A tortazos! Que se refleja muy bien pero ya no es simplemente la doble batería, además hay cantidad de sintetizadores, frases que van superponiéndose unas encima de otras, un montón de percusiones adicionales, además con un juego de voces muy interesante de Pucho y cómo se juega también con diferentes filtros y elementos de producción, van generando ese momento de caos que crea una situación de confrontación, que a veces es con otro, a veces es con un grupo y a veces es con uno mismo. Pero al final la sensación acaba siendo la misma, uno a veces no encuentra entre tanto jaleo la respuesta a ese pequeño drama que genera en el caos. Esa parte que decimos al principio de cómo hemos conseguido reflejar, a nivel de producción y a nivel de arreglo de canción, la letra, creo que está muy cercano y está muy conseguido.

«Te lo Digo a Ti»

“Te lo Digo a Ti”, fue el primer adelanto de Mismo sitio, Distinto Lugar y decidimos que así fuera porque la canción tenía un punto de sorpresa y de bofetón que nos pareció muy interesante, como punta de lanza del disco, porque tenemos la sensación de que era una canción que nadie se iba a esperar, es una canción que está basada en una caja de ritmos pero que a lo largo de ella, pese a ser muy corta, suceden cosas muy distintas que tienen desde la electrónica, el punk a cosas acústicas, a fragmentos que tienen que ver con algo más tocado. Es una canción que podría ser la continuación de “Guerra Civil”, de la necesidad de sacar de ti, o de echar, o de culpar al que tienes delante, cuando al final de cuentas el que tienes delante al final puedes ser tú… “Te lo Digo a Ti” es la canción más corta y probablemente la más intensa que hemos hecho. Además va acompañada por un vídeo bastante sorprendente, que realizó Nacho Vegas, un realizador muy importante de España y que cuenta con personajes muy interesantes y que anima a todo el mundo a ver.

«Punto Sin Retorno»

De las más emocionales del álbum. Habla de cómo a veces iniciamos procesos internos casi de manera instintiva, casi como movidos por una inercia que está por encima de nuestra voluntad, que simplemente sucede. A veces en esos procesos no te das cuenta que eso se ha iniciado y que es irreversible, hasta que ya has cruzado un punto sin retorno. La canción habla de ese momento en que te das cuenta que eso ha sucedido, que ha sucedido un cambio en ti, o en una relación, o en un grupo, en un proceso, también de hacer canciones aplicables a diferentes ámbitos, porque nos interesa no tanto hablar de historias muy concretas, como de sensaciones, de emociones y procesos que sean comunes a muchos seres humanos, lo primero es a nosotros. En el caso de “Punto Sin Retorno” es ese momento que dices: “bueno, esto ha pasado, esto ha sido así, y ahora lo que tengo que hacer es caminar hacia adelante”. Por la senda que se ha abierto, te sientes un poco bamboleado por esta inercia pero al mismo tiempo te pones como en la cabina de un avión que no tiene combustible para dar la vuelta atrás y entonces bueno, pues hay que seguir y me gusta mucho como está acompañado musicalmente esa sensación de trote hacia el horizonte, y decir hay que seguir para adelante. Tuvimos que luchar con esta canción contra otra inercia nuestra, como en muchas otras canciones, que es la de hacer un final muy apoteósico, muy potente, como sucede por ejemplo en otra canción que se llama “Los Días Raros”. Lo natural para nosotros hubiera sido llegar ahí, sin embargo mantuvimos como una energía contenida de trotecillo hacia el horizonte, de “vamos allá”.

«La Vieja Escuela»

Es curioso porque viene de un punto del disco, hablando de la narrativa, donde “cruzaré este nuevo umbral sin fuel para regresar”, es la última frase que dice “Punto Sin Retorno” y de repente aparece una intro larguísima que es algo bastante insólito también en nuestra discografía. Parece que es como una especie de llamada de no se sabe dónde, del más allá o del espacio exterior, que nos llega en forma de influencia, de vivencias, de toda esa gente que nos ha alimentado con su música durante tantos años y que en los últimos tiempos nos han dejado, como Bowie, Leonard Cohen, Prince, Chuck Berry, un montón de mitos que se les ha acabado ya su vida. Es una especie de homenaje a toda esa generación de músicos con los que hemos crecido y también, de un modo, una toma de consciencia de nuestro papel como músicos, esa responsabilidad que tenemos como músicos de perdurar todo ese legado que nos han dejado todos estos grandes, es una especie de ser nuevos mitos y nuevas influencias para generaciones futuras. El disco se grabó en un sitio bastante mítico como son los Estudios Hansa de Berlín, en los que ha pasado mucha gente, vivos y muertos; en esas salas estaba muy impregnado en el ambiente toda esa influencia musical, entonces yo creo que es la canción en la que se puede ver un poco de nuestro pasado, ya no solo musical sino social y mental.

«Mismo Sitio, Distinto Lugar»

Esta resume muy bien lo que ha sido el espíritu del disco, porque fue una canción que no terminó de armarse, prácticamente hasta las mezclas, en el estudio la grabamos de una manera pero no nos acababa de convencer y en el mismo estudio la volvimos a hacer, estuvimos utilizando el tiempo del estudio de una manera muy creativa y convertimos el estudio casi como si fuera nuestra local de ensayo. Es curioso porque por un lado es un estudio que tenía mucho de respeto y de mito pero por otro supimos perderle un poco el respeto en la manera que trabajamos y que pusimos todo patas arriba. Es una canción, junto con “23 de Junio”, que resume bien lo que ha sido esta búsqueda y con la que sentimos que hemos llegado a otros sitios, que probablemente no eran los que teníamos en la cabeza, antes de empezar la canción pero siguiendo la intuición y confiando en nosotros como músicos y la gente que ha trabajado en el disco. La hemos podido lleva a un lugar donde no hubiéramos pensado antes porque la hemos ido construyendo. A nivel de letra creo que cierra muy bien con “Deséame Suerte”, es una canción que habla un poco de nosotros mismos, es un pequeño auto-homenaje, una especie de palmada en la espalda, de descubrir que estamos haciendo lo que nos gusta y nos hemos ganado el derecho a disfrutarlo, a seguir rompiendo con las cosas que consideramos y a seguir rompiendo caminos, sin miedo.

