Cannibal Corpse te destripará en su nuevo video

Las tripas, la sangre y los zombis son las firma de Canibal Corpse. Básicamente, es de lo único que hablan, pero de alguna forma uno no se aburre de los pútridos temas de este grupo insignia de death metal. El 3 de noviembre, la banda lanzará Red Before Black su nuevo disco del cual presentaron ‘Code of the Slashers’ el primer adelanto de este trabajo.



El video es una mezcla de apocalipsis zombie y película slasher, solo que en este caso los zombis ya controlan la sociedad y van al mercado y toda la cosa. Lo que significa una oportunidad de negocios aprovechada por una compañía llamada «Cannibal Corp», que funciona gracias a dos psicópatas que van por la ciudad destajando gente y empaquetando su carne para venderla a los zombis.

Videos by VICE

La canción empieza con un ritmo lento y pesado como una horda zombi que va por ahí. Es un riff muy denso que después estalla en un desenfreno demoledor y brutal, como cuando esa horda encuentra unos cuantos desdichados que serán su cena.

Disfruten de esta carnicería aquí abajo.