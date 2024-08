Atención: este es el cartel por días del Festival Estéreo Picnic de Bogotá

Entre el 23 y el 25 de marzo de 2018 Bogotá recibirá la novena edición del Festival Estéreo Picnic, uno de los más prestigiosos eventos musicales del año en la capital colombiana. Como es costumbre, luego del anuncio del line-up, que este año tendrá figuras como The Killers, Lana del Rey, LCD Soundsystem, DJ Snake, The Black Madonna, Mac Demarco, The National, Tyler The Creator y por primera vez en Colombia Gorillaz en su Humanz Tour, los asistentes empiezan a maquinar sus planes a la espera de saber cómo van a estar divididos, por días, sus artistas favoritos y así poder diseñar una ruta de baile para sumergirse en esta descarga musical. La primera buena noticia es que por fin el FEP será viernes, sábado y domingo; no más excusas con los jefes. Y ojo a esta bomba: al cartel le acabaron de sumar a la diosa del platanal: Kali Uchis.



Para todos ustedes, aquí está el cartel con las fechas en las que se presentarán los artistas para que se vayan agendando. Por aquí pueden averiguar sus boletas y preguntar por los diferentes métodos de pago que este año ofrecerá el Picnic.