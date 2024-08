El cartel del Primavera Sound 2018 nos ha alegrado el día

El Primavera Sound pareciera una ilusión, un delirio.

El festival de música más grande de Barcelona, y sin duda uno de los más importantes en el mundo, acaba de sacar su cartel oficial y como es costumbre, el deleite es inmediato y las ganas de que llegue el 28 de mayo para sumergirnos en ese mundo de sonidos variopintos, nos tiene locos.

Entre los grandes nombres encontramos a Björk, The National, Arctic Monkeys, Lorde, A$AP Rocky o Migos, nombres que seguramente atraerán a un buen puñado de individuos. Pero, ¿qué dicen de tener el shoegaze precioso de Slowdive (que este pasado 2017 sacaron su cuarto disco, el primero desde que en 1995 interrumpieron su carrera) o de poder disfrutar de nuevo de Ty Segall en directo?

Y nuestra lista de favoritos no para de crecer a cada nuevo vistazo que le echamos al cartel: The War On Drugs, Ariel Pink, Spiritualized, The Sea and Cake, The Breeders, Deerhunter, Tyler the Creator, John Maus, Kero Kero Bonito, The Men, Panda Bear, Sparks, Vince Staples y, los más importantes de todo el festival, los Oblivians, mitos vivientes de la escena rock and roll de Memphis, Tennessee, y dueños de Goner Records, tienda y sello de referencia del garaje norteamericano.

Ahora solo nos queda esperar a que salgan los horarios y rezar a algún tipo de entidad metafísica superior para que nuestros nombres señalados no coincidan en el espacio-tiempo.