Mira un adelanto exclusivo de ‘El Ángel Vigía’, un cortometraje de ficción sobre Charly García

Charly acaba de cumplir 66 años y acaba también de publicar en este 2017, Random, su decimotercer disco de estudio y uno más en una lista que supera de lejos los 40 en toda su vida artística. Es un genio incansable que no solo nos ha dejado el legado de Sui Géneris y Serú Girán, dos de las bandas más importantes del rock argentino, sino también nos ha acompañado de manera contundente con una discografía a veces metafórica y surreal y otras tantas veces confrontada sin pudor sobre la realidad.



Es la inspiración de un sinfín de músicos y artistas, que a través de su legado musical construyen universos imaginarios y ficciones única. Ese es el caso de Andrés Felipe Bustamante, Mateo Nicholls, Sebastián Bernal y Santiago Londoño, cuatro amigos colombianos con una atracción telequinética por Charly y el cine, que viajaron en el 2008 a Argentina, donde se unieron con Laura Balán y Sara Restrepo para crear La Fábrica Scaramouche, un proyecto de cine documental, ficción y animación desde donde le han dado vida a sus pasiones más carnales, entre ellas El Ángel Vigía, un corto de ficción donde Charly es un pianista que resulta siendo el guardián del único vestigio del árbol del conocimiento, en medio de un universo onírico y metafórico.

A propósito del lanzamiento en exclusiva del trailer de este proyecto, nos sentamos a charlar con los creadores de Ángel Vigía sobre su afinidad con Charly, el surgimiento de la idea de ficcionar detalles de su vida y la inspiración detrás de este corto.

Noisey: ¿Dónde empieza su historia personal con Charly? ¿Cómo llegaron a su música?

Todos los que hacemos parte de La Fábrica Scaramouche y Ave Mercuri somos amigos desde hace años, hemos trabajado juntos en casi todos los proyectos, y una de las cosas que tuvimos en común siempre fue una atracción «telequinética» por la música de Charly. Desde pequeños, tipo 10 años, ya escuchábamos a este monstruo, y nos formamos en compañía de sus canciones.



Tengo entendido que el trailer de este proyecto incluso llegó a las manos del mismo Charly, ¿cómo fue esa travesía para encontrarlo?

Por diferentes medios le hicimos llegar el trailer a Charly, y fue una odisea, porque él está en constante creación, como un científico loco, no sale del laboratorio que tiene en la cabeza. Es un mago y además es como un rey, a ese tipo de personajes no los ves ni encuentras con facilidad. Empezamos por intentar hablar con músicos amigos de él; fuimos un par de veces al Hotel Faena, que es como el living de Charly, pero no dimos con él; visitamos el Restaurant del Zorrito Von Quintiero, teclista icónico de García y no lo encontramos, seguro andaba escribiendo su libro «I´m sorry»; también intentamos con Palazzo y estaba en pleno Cosquin Rock. Finalmente Dani García, hermano de Charly y productor de documentales, nos contestó por mail luego de ver El Ángel Vigía, y nos juntamos en un bar del barrio San Telmo a conversar, nos reímos mucho, es un genio, hemos formado una linda amistad con el tiempo. Él le mostró el corto a Charly. También Mecha Iñigo, pareja y mano derecha de Charly lo vio con él. Mecha nos respondió «Recién vimos el video. Felicitaciones, es increible, muy bueno, abrazos de parte mia y de Charly, muchas gracias». Dani García también nos comentó que les gustó y que quizás les serviría el material para la peli que está haciendo Charly, pero es una peli que se está cocinando a fuego lento, por las cuestiones de salud y por su trabajo en el nuevo álbum Random. Así que decidimos adelantarnos, finalmente un corto no debe esperar mucho a publicarse, es un abrebocas, y de ser necesario, fabricaremos nuevas imágenes e historias para la peli. Le conté a Daniel que íbamos a publicar el trailer, a lo que respondió «publicalo… el corto es hermoso y va a dar mucho que hablar». Fernando Samalea, increíble músico y baterista de Charly, también vio el material comentando que está genial.

¿De dónde surge la idea de hacer un cortometraje de ficción de Charly García?

El motor del cortometraje fue que Charly desde hacía unos años venía diciendo que iba a hacer una película dirigida por él, con material de archivo de su concierto en el teatro Colón y, que quería meter imágenes de apoyo surrealistas y de ficción. Nosotros llevamos casi 6 años en proceso de laboratorio con el mundo de los títeres y el cine, y nos pareció perfecto para lo que él necesitaba. Un mundo en miniatura que lograra transmitir parte de su universo en forma cinematográfica.

Nos sentamos a elegir cuáles serían los discos de Charly más propicios para nuestra propuesta, así que elegimos tres: La hija de la lágrima, Pubis Angelical y Estaba en llamas cuando me acosté. Tres discos cargados de sonidos ambientales y cinematográficos; trenes, metales, televisores rotos, relojes de arena, fuego, agua, aire, pianos oxidados, guitarras empolvadas, vientos de madera, en fin, muchos sonidos que alimentaron perfectamente el guión y la estética del cortometraje. Después vino la tarea de sentarnos a leer sus letras minuciosamente. Frases como » tanta fuerza y tanto amor, hacen al mundo girar», «preparen los candiles que los brujos piensan en volver a nublarnos el camino»», » pull the strings», «heridas que vienen, sospechas que van, y aquí estoy… desarma y sangra», «y no te olvides nunca que yo, yo, soy la hija de la lágrima», y así fuimos armando el guión, tomando sensaciones de frases y trasponiéndolas en imágenes y personajes. La lágrima es aquel huevo plateado de la portada del disco, y en nuestro corto ese huevo es protagonista. También hay una chica que sale de ese huevo, ella es la hija de la lágrima, y tiene un planeta herido entre las manos. Los personajes del corto fueron creados a partir de letras, pinturas, imágenes e historias de Charly.

¿Qué elementos de su música rescataron que se pueden ver identificados en el corto?

Cabe mencionar aquí que esto no es sólo un homenaje a Charly, está totalmente cargado de otras presencias que admiramos profundamente y que están relacionados directamente con la vida de Charly; por ejemplo, están las manos de Mercedes Sosa, los ojos de Fito Paez, el cuerpo de Marilyn Manson, el «Ahí vamos» de Gustavo Cerati, la infinita mirada de Maria Gabriela Epumer, las historias del Zorrito Von Quintiero, las almendras de Spinetta, Woody Allen, los Beatles, Charles Chaplin, Kurosawa, Fellini, Alfred Hitchcock, Fernando Samalea, Mecha Iñigo. Todas estas presencias aparecen a lo largo del cortometraje de diferentes formas. Quizás no todo el mundo pueda identificarlo, pero ahí están, hacen parte de ese universo.

El nombre del corto es El Ángel Vigía , que es también el nombre de un álbum en vivo de Charly. ¿Qué tanto inspiró este trabajo en la creación del corto?

Cuando fuímos a ver el show de El Ángel Vigía, vimos que Charly usaba Un perro andaluz de Buñuel y Dalí, con una voz en off escrita por él. Eso ayudó a rayarnos la cabeza con la idea de que Charly pudiera hacer eso mismo pero con imágenes propias. El nombre del corto fue, no tanto por el concierto sino, por la canción «Desarma y Sangra», que justamente menciona al Ángel vigía. «El Ángel Vígia descubre al ladrón, le corta las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe»

El trailer tiene un componente sombrío y oscuro, como si se tratara de Charly en una película de Tim Burton o algo similar, ¿cuál fue la inspiración real de este corto?

Fito decía, en otras palabras, que Charly pone el cuerpo por todos, que es capaz de exhibir en él todas las facetas del ser humano; entrega su cuerpo flaco, largo, extremo, adicto, eufórico y furioso a la vida. Él es un transmutador de lo oscuro del mundo, una flor de loto desgarrada. Entonces nosotros volvimos eso imagen. Nuestra influencia permanente es la animación experimental checa, no tanto Tim Burton, y sí definitivamente Jan Svankmajer y los Brothers Quay. Quizás Burton también heredó cosas de ellos, hay un fondo poético común ahí.

¿Qué historia quiere narrar El Angel Vigia ? ¿Qué tanto hay del Charly verdadero en esta ficción?

La historia del corto es esta: Luego de robar la información del árbol del conocimiento, un brujo y una monja lo incendian. Un huevo plateado sobrevive a las llamas del árbol y termina en manos de Charly García, El Ángel Vigía, un pianista que a través de su música cuidará y curará las heridas del huevo y los secretos que perduran en él. Quisimos explorar la lógica del sueño y la magia, con lo cual, no responde a una narrativa lineal tradicional, racional, sino que tiene una estructura de dimensiones que se entrelazan, podríamos decir, en contrasentido.

Con respecto a la idea de «verdad», para referirse a una persona es complicado y, sobre todo para alguien tan polifacético como Charly. Para nosotros, Charly es exactamente así: un alquimista que cura las heridas del mundo a través de la música, como una abuelita que lo acuna a uno y le hace galletas para sanar su corazón roto por la realidad.

Cuéntame un poco sobre la técnica que utilizaron para el cortometraje y que de alguna manera representa un universo un tanto surreal.

El cortometraje, hecho con marionetas y escenografías miniatura, crea un universo onírico a partir del espíritu de las canciones de Charly. La gente a veces cree que esta técnica es stop motion, pero no, es animación en tiempo real de títeres y marionetas que nosotros mismos fabricamos junto con la escenografía y los personajes. Para musicalizar, desde el principio pensamos en La hija de la lágrima y Pubis Angelical, dos discos de Charly que son muy cinematográficos, y que se fusionaron muy bien con las imágenes.



¿Quienes hicieron parte del equipo y cómo se compenetró para crear esta pieza?

El Ángel Vigía es un cortometraje producido por Ave Mercuri Films y La Fábrica Scaramouche. Para realizarlo pensamos en el modelo de cooperación, no establecimos divisiones por roles únicos. Cada uno hizo parte de las diferentes etapas y las decisiones sobre el guión, la fotografía, el arte, el montaje y la dirección. Teníamos el mismo grado de responsabilidad, lo fabricamos entre todos, incluso el guión surgió de un cadáver exquisito. La producción la hicimos entre 5 personas: Andrés Felipe Bustamante, Mateo Nicholls, Laura Balán, Sara Restrepo y Sebastián Bernal. Posteriormente la colorización y los vfx estuvieron a cargo de Diego Gaviria, y Santiago Londoño escribió unas voces en off que estamos pensando en usar para el corto, al que le faltan unos pequeños ajustes para salir a la luz.

Ya han escuchado las opiniones de Charly y sus cercanos, ¿qué esperan del fan radical de Charly García?

Que lo disfruten, finalmente uno no puede hacer algo que le guste a todo el mundo, unos se conectarán y otros no, y si alguien tiene una queja que se comunique con nosotros y le devolvemos el dinero de la entrada (risas). Hicimos esto con amor y rocknroll, nos sumamos a la idea de Charly «mi capricho es ley». Say No More

¿Dónde y cuándo se va a poder ver el resultado completo de El Ángel Vigía?

Junto con Maximiliano Vernazza, quien ha hecho unas fotografías maravillosas de García en su intimidad,estamos pensamos en hacer una muestra del Ángel Vigía junto a una exposición de sus fotos de Charly en Colombia, ya veremos qué pasa, aún estamos planeando cuándo estrenar el corto, supongo que por las fechas será para el otro año.

Para estar pendientes del cortometraje y su fecha de lanzamiento , pueden seguir a A ve Mercuri por acá y a La Fábrica Scaramouche aquí.