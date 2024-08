EXCLUSIVA: Ilumina tu camino con ‘I wish I Had a Hat’ de Ela Minus

«Nada es imposible, Cuando somos mejores. nada es imposible. Seamos mejores.

No estás solo, No está sola.

Que la música ilumine tu camino y te guíe fuera de la oscuridad».

Así, con una voz masculina, distorsionada y de ultratumba arranca esta nueva entrega de Ela Minus en la cual echa mano de ‘I wish I Had a Hat’, canción que hace parte de su EP Adaptpublicado en febrero de este año, para transportarnos a la intimidad de una sesión en vivo. Solo ella, sus máquinas y una especie de mantra que ha acompañado sus shows recientemente y que se junta con una declaración profunda y contundente: Bright music for dark times.

Videos by VICE

Contrario a la versión original que aparece en el EP, esta sesión grabada en un estudio/casa en San Francisco contiene una dosis de oscuridad bailable, con unos ecos que se adhieren a su voz cada tanto y una improvisación sobre el final que te va llevando por túneles de luz que cambian de color mientras la letra refleja de alguna manera la impaciencia de querer escapar constantemente.

Mira la sesión en vivo abajo y a continuación encuentra detalles de su próxima gira en lo que queda de 2017, donde después de pasar por Europa y Estados Unidos, cerrará en casa, en el marco del Sónar Bogotá.

Síganle la pista a Ela Minus para conocer más detalles de su gira por acá.