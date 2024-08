Elsa y Elmar está de vuelta con toneladas de desamor

La belleza caótica de Elsa y Elmar nos ha servido como soundtrack para los momentos más lindos y crueles del amor. Su pop existencial, debemos decirlo, ha sido vital para remar y sobrevivir a los golpes que recibimos al corazón cada vez que una relación no resulta como esperamos, cuando, como dice Sabina «al punto final de los finales, no le quedan dos puntos suspensivos».

Después de tres años desde la publicación de su disco REY en el 2015, la reina de la magia melancólica y del amor idílico está de vuelta. Luego de un silencio largo, finalmente hoy podemos escuchar el que será su primer sencillo de un disco que viene en camino y que espera ver la luz a lo largo del 2018.

Con «Culpa, tengo», nos encontramos a una Elsa un poco más alejada de la descarga emocional adolescente y más aterrizada en una madurez un poco oscura, pero igual de introspectiva y reflexiva. En este caso, la colombiana se adentra en un ritmo más cercano al global bass y los ritmos caribeños, que a la balada tranquila y juguetona que la ha acompañado desde siempre. En cuanto a la letra, es una descarga emocional que escarba en ese sentimiento que viene en una relación cuando la distancia se empieza a sentir fuerte y dolorosa. Cuando haces un flashback y te das cuenta que fuiste el ancla de esa persona, pero de un momento a otro todo cambia y aunque quieras estar ahí para él o ella, sabes que él o ella no necesariamente quiere estar para tí.

A propósito de su regreso y de «Culpa, tengo», decidimos hablar con la niña Elsa para saber qué ha sido de su vida y qué se viene próximamente. Escucha la canción aquí abajo y lee nuestra corta pero sustanciosa charla después.

Noisey: «Culpa tengo» es el sencillo con el que rompes el silencio después de casi tres años desde que salió tu disco REY. ¿Qué pasó en tu vida durante todo este tiempo?



Elsa: Crecí. Me aprendí a querer, a valorar, y a que muchas cosas que antes me importaban, me valgan huevo. Tuve que sufrir bastante para llegar a este momento, eso es otra historia larga, pero el punto es que fueron tres años que me llevaron a sentirme más libre, más conectada.



REY es un disco de liberación, con sentimientos profundos y una honestidad que se siente hasta dolorosa en algunos casos. Después del desgaste de sentarse a sacarse todo eso del pecho, ¿seguiste escribiendo? o ¿cómo fue volver a componer?



Rey fue una liberación, pero muy diferente a esta. En REY la música me ayudaba a sacar lo que no sabía ni identificar dentro de mi. Luego quedé como: WOW, ¿ahora de qué hablo? Hay un patrón interesante y es que apenas termino un disco, mi cabeza hace como re-set y necesita el cambio para volver a inspirarse. Al principio me bloqueé mucho… pero fui soltando y de repente salió una dimensión que no conocía.

Tu música hasta el momento ha tenido ese espíritu medio adolescente y juguetón, plasmando, como si fuera un diario, tus sentires frente al amor y al desamor. ¿En qué momento sientes que estás ahora?



Siento que me conecté con el ser mujer. Con ese poder tan divino. Siento que igual sigue el amor y el desamor, pero también desde un lugar de seguridad y de amor propio.



«Culpa, tengo» viene con el mismo sentimiento de desahogo que has trabajado antes, pero con un sonido que va más al global bass y a lo tropical. ¿Cuál es tu apuesta en esta nueva etapa?



Es no perder mi esencia. En verdad así soy, así escribo, así me siento. Soy intensa al escribir, pero en el fondo amo la libertad que te da la fiesta, lo relajado que puede llegar a ser todo si lo vives tranqui.



La canción se siente como un reflejo del amor cuando una relación donde uno es el ancla del otro y de repente empieza a fallar y se empieza a estancar. El desamor es un recurrente en tu composición, ¿dónde crees que está el amor del mundo hoy en día?



¿En tinder?



¿Qué sigue de acá en adelante, cuándo vas a lanzar el disco?



¡Este año! Pero aún no …. Jejeje



¿Qué nos puedes adelantar del concepto de ese nuevo trabajo?



Solo quiero decir que estoy muy orgullosa de él. Que así a nadie le guste, a mí me encanta, desde el fondo de mi corazón. Y que lo di todo en la cancha. Cada palabra que fue cantada, quiero que esté ahí. Cada acorde, cada sintetizador que se grabó, tiene que estar ahí. Y eso me da mucha paz.

Síguele la pista a Elsa y Elmar por aquí.