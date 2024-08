Cali es cali, lo demás es Latin Brothers: una charla con Fruko

Hace casi 50 años el renombrado sello antioqueño Discos Fuentes suscitó junto con el músico Julio Ernesto Estrada “Fruko” la creación de los Latin Brothers como parte de un catálogo de orquestas tan fructíferas como Fruko y sus Tesos, La Sonora Dinamita, y Los Corraleros de Majagual. Fueron los Latin Brothers acompañantes del cantante Piper Pimienta, que por la época ya estaba siendo relegado por las voces revelación de Fuentes (Joe Arroyo y Wilson Saoko) pero que se negaba a caer en el olvido. Y no lo hizo. El nacimiento de los Latin Brothers caló inmediatamente en la médula del bailador con temas como “Buscándote”, “Patrona de los Reclusos”, y “Las Caleñas son como las Flores”.

Fue paso clave en la consolidación del Sonido Paisa, término que el escritor caleño Andrés Caicedo utilizó de forma peyorativa para denominar al movimiento tropical de las disqueras paisas influenciado, en gran parte, por el inconmensurable éxito de la Fania y la salsa neoyorquina. Para Caicedo el Sonido Paisa representaba un estilo “hecho a la medida de la burguesía, de su vulgaridad”. Sin embargo, ni él pudo anticipar el fuerte arraigo que este tendría en el inconsciente colectivo del colombiano de a pie. Los Latin Brothers pusieron a bailar por décadas, e hicieron inmortal la famosa frase ”Cali es cali, lo demás es loma”. Hoy por hoy siguen activos bajo la dirección de Julio Ernesto Estrada López que desde los siete años trabajó con su padre Fruko en orquestas como Pico Pico, heredando la batuta y el sabor de la orquesta original. Sin embargo, y por motivo del Festival Centro 2018 en Bogotá, los Latin Brothers regresarán con Fruko dentro de su nómina. Luego de la trágica muerte de Piper Pimienta en 1998, y de algunos años de inactividad musical, se presentarán este domingo 11 de febrero dentro del marco del Festival Centro.

Hablamos con Fruko de esta única presentación en Bogotá que por por esta vez lo tendrá a él como director, y tendrá como protagonista a una nómina compuesta tanto por músicos frescos pero experimentados como su hijo Julio Ernesto Estrada López, como por leyendas de la época como el pianista Luis Fernando Mesa ‘Tomate’.

Es el tercer año consecutivo que el Festival Centro cuenta con la presencia de una agrupación fundada por Fruko y que vuelve después de años de inactividad. En el 2016 tuvimos a Afrosound, en el 2017 a Wganda Kenya, y en el 2018 tendremos a los Latin Brothers. ¿A qué se debe este regreso, para muchos triunfal, de tres de sus grandes proyectos de la época con Fuentes?

En la última década, gracias a la labor recopilatoria de varios sellos nacionales e internacionales así como del interés de los medios y de nuestro público, varias de las agrupaciones que lideré hace más de 40 años volvieron a tener vigencia. A raíz de esto, y de alguna forma porque son ellas ya una institución, reunimos a varios de los músicos que participaron en las grabaciones originales y las combinamos con una tanda de músicos jóvenes que toda su vida crecieron impregnados de la música tropical colombiana para preparar una puesta en escena que reviviera estas agrupaciones. Afortunadamente el Festival Centro nos ha acogido para llevarle al público capitalino la música de Afrosound y de Wganda Kenya. Este año contaremos con la ya cincuentenaria orquesta Latin Brothers que comenzó con Piper Pimienta y tuvo en sus filas a John Jairo Murillo, Joe Arroyo, y Víctor Meléndez. Allí incluso, nació como cantante Joseíto Martínez que venía de trompetista de la orquesta de Jimmy Salcedo.

¿Además de Los Latin Brothers, Fruko y sus Tesos, Afrosound, Wganda Kenya, que otros momentos identifica usted como inmortales para la música tropical en Colombia?

¡Epa! Pregunta difícil, tantas cosas… Pero creo que diré que la Colombia All Stars. Colombia ya se había colado dentro del circuito salsero en los setentas. Jimmy Salcedo en compañía de Ley Martin se imaginaron crear una All Star nacional para alternar con el pianista Eddie Palmieri que por la época iba a hacer una gira por el país. Fue así como se eligió a un combo de personajes magnífico. El maestro Jimmy se encargó de citar a Armando ‘Manricura’ Manrique, pianista guajiro que tenía un sitio para tocar Jazz en Bogotá; a Joe Madrid, famoso pianista con amplia trayectoria a Nueva York; a Fruko en el bajo, Jairo Licazale, Juan Piña, Joe Arroyo, Wilson Manyoma como cantantes, en los pitos Jorge Gaviria, Luis Eduardo Gómez, Gustavo García, en el timbal Wilson Viveros, en las congas Willie Salcedo, y bueno un sinfín de músicos increíbles…

Jimmy llegó del Japón en donde tuvo mucho éxito con su orquesta “Café”, vino a Colombia y montó su show de TV. Luego él habló con Julio E. Sanchez Vanegas para hacer las grabaciones de la Colombia All Stars. Bello momento de la música tropical.

¿Con qué nómina contarán los Latin Brothers para esta su presentación en el Festival Centro 2018?

Tenemos una nómina con los mejores músicos tropicales de Medellín en la actualidad: Jonathan McCormick y Andrew Malandre en la voz, Giovanni Montoya en el bajo, Carlos Mario Gutiérrez en el timbal, Alejandro Uribe en las congas, mi hijo Julio Ernesto Estrada en el bongó, entre muchos otros talentos. De la vieja guardia estará el maestro Luis Fernando Mesa ‘Tomate’ en el piano, y yo como director.

Sabemos que para el Festival Centro 2018 viene usted como director de los Latin Brothers, pero cuéntenos ¿cómo fue haber delegado a su hijo Julio Jr. como nuevo director?

Mi hijo recibió la responsabilidad de heredar la batuta. El siguió con el legado musical de la familia, al igual que mi hija Lina María, en un momento de la música tropical en donde se encuentran muchas competencias desleales. Mi hijo Julio Ernesto dirige los Latin Brothers desde hace algunos años, y no lo puedo tener en mejor concepto, él se ha encargado de revivirla, con mucho esfuerzo, de sus cenizas que nunca se apagaron. Trabaja conmigo desde los 7 años, y sin él, la presentación de los Latin Brothers en este festival no sería una realidad.

¿Cómo ve el panorama de la música tropical colombiana en la actualidad?

Me preguntaban hace unos meses en Miami que qué está pasando con la música tropical Colombiana. Hubo un evento desastroso para ella y fue la apropiación inescrupulosa y non sancta por parte de empresarios de los derechos editoriales de mucha de la música de los catálogos tropicales de la historia discográfica del país, dejando a los músicos, compositores, arreglistas, e intérpretes sin nada que recibir por la reproducción masiva de estas obras. Llegan las fiestas de diciembre y en Colombia suenan los grandes clásicos por doquier, pero de alguna forma a sus compositores e intérpretes no les está llegando la plata que es. Esto se desencadena en que siempre suenan los mismos temas de siempre, pero es como si se llenara un costal con agua. Muchos están esperando el milagro de que los músicos vuelvan a grabar, pero desde que este no sea un negocio lucrativo para todos, tanto músicos, como empresarios, es muy difícil que haya un resurgir de la música tropical a nivel masivo. Se tiene que defender la música tropical popular colombiana, y se tiene que cuidar, ya que es lo que ha permitido, en gran parte, que exista un idioma cultural heterogéneo entre las diferentes regiones del país.

El ritmo del reggaetón me trae a la mente el baile que usó Salomé para conquistar a Herodes y quitarle la cabeza a San Juan Bautista

¿Y hablando de nuevas generaciones, qué expectativas tiene?

Se han venido desarrollando, y Colombia es capital del talento urbano, del reggaetón. Pero a mi parecer, eso comenzó hace ya más de veinte años, en lugares como Panamá con El General, luego se enriquecieron con la champeta cartagenera y con la música puertorriqueña. Pero no hay una evolución musical y rítmica como tal. El ritmo del reggaetón me trae a la mente el baile que usó Salomé para conquistar a Herodes y quitarle la cabeza a San Juan Bautista. Son ritmos que nunca pasarán de moda porque están marcados con el golpe sensual. Sin embargo en mi opinión no son nada transgresores.

¿Sin más preámbulo, diganos que podemos esperar del show de los Latino Brothers en el Festival Centro 2018?

¡Bueno mi gente, reciban el cordial saludo de Fruko, precursor de la salsa en Colombia! Los esperamos este domingo con la música afrocolombiana a todo dar con Los Latin Brothers e invitados muy especiales para disfrutar un concierto inolvidable e irrepetible… ¡y sale!