“No fue fácil conseguir el auténtico sonido del ska jamaiquino”: Tokyo Ska Paradise Orchestra

Cuando se habla de ska es común referirse a bandas de culto como los jamaiquinos The Skatalites, los ingleses de The Specials, Madness o The Selecter, los españoles de Skalariak, los italianos de Arpioni o para no irnos más lejos, Los Elefantes, La Severa Matacera y Skampida de Colombia e incluso Desorden Público de Venezuela. Y sin embargo, poco o nada sabemos de la movida ska del otro lado del mundo, allá donde cuando aquí es de día allá ya es de noche, donde no compartimos el mismo idioma ni siquiera, pero que ante los oídos de cualquier melómano, no resulta impedimento para que la música tenga su lugar justamente allí, en un terreno desconocido para muchos.



Hace 32 años, en 1985, surgió en la capital japonesa una banda cuya mezcla del ska con el jazz, el rock y hasta el punk, les ha dado el reconocimiento global aún cuando la escena parece vivir en las sombras cada cierto tiempo y volver a surgir con fuerza una y otra vez. Sin embargo ni esto, ni el fallecimiento de algunos de sus integrantes, ni el constante cambio en sus alineaciones ha logrado que la banda desaparezca del mapa. Por el contrario, se han mantenido tan vigentes que en marzo de 2017 publicaron su disco número 20 titulado Paradise Has No Border, el cual cuenta con colaboraciones de bandas latinoamericanas como Inspector y Los Auténticos Decadentes. Con una apuesta que ondula entre los covers de canciones mundialmente famosas y otras composiciones propias instrumentales y en colaboración con artistas de su región, Tokyo Ska Paradise Orchestra, ha logrado trascender su sonido y conquistar tarimas en todo el mundo hasta convertirse en una de las bandas más afamadas del género.

Antes de aterrizar en Bogotá para su primera presentación en Colombia luego de haber pisado México y Brasil en años pasados, nos contactamos vía mail con la banda de ska más poderosa que ha parido Japón en toda su existencia.

****

Noisey: No es muy común hablar del ska japonés ni está muy presente en la mayoría de seguidores del género. ¿En qué momento empezó el movimiento del ska en Japón y cómo se vincularon ustedes con él? ¿Cómo fueron esos primeros días, ya había una escena o ustedes fueron los pioneros?

Tokyo Ska Paradise Orchestra: A finales de los años 80 había una escena ska underground en Tokio. Algunos de nosotros recogimos este movimiento. No fue fácil conseguir el auténtico sonido del ska jamaiquino en ese entonces, así que la gente comenzó a apresurarse por conseguir ese sonido. Nosotros empezamos en la escena club underground de Tokio hace 32 años e hicimos nuestro primer lanzamiento hace 28. Comenzamos a adoptar lo que estaba caliente en la escena musical de Tokio en lo que nosotros estábamos haciendo y logramos crecer como banda hasta el punto de actuar frente a 10.000 personas en un venue legendario en la capital japonesa llamado Budokan.

Acaban de lanzar su disco número 20 y están celebrando su aniversario número 32. ¿Qué ha cambiado en este periodo de tiempo dentro de la banda? ¿Creen que esos cambios han influido en el sonido de Tokyo Ska Paradise Orchestra?

Bueno, dentro de las cosas que han cambiado está el lamentable hecho de que dos de los miembros originales de la banda fallecieron y además de esto hemos cambiado de músicos a lo largo de la trayectoria de la banda, así que el sonido ha evolucionado de manera diferente a cuando empezamos. Hoy en día el sonido que estamos experimentando va un poco más por el lado del punk y el rock.



Para algunos artistas el ska ha sido bandera de luchas políticas y ha empoderado movimientos sociales. ¿Esto pasa también en Japón? ¿Qué tan involucrados están ustedes con las luchas sociales? ¿La banda lucha por alguna causa específica?

El ska ha jugado un papel importante como símbolo de rebeldía y nosotros respetamos eso. Dicho esto, no nos referimos a ninguna declaración política o social a través de la música, en cambio, lo que entregamos a través de la música es la energía positiva y el sentimiento. La música conecta a la gente y creemos que es un gran medio para deshacerse de todo tipo de prejuicios y malas actitudes. Nuestro último disco se llama Paradise Has No Border y tiene una canción homónima que hicimos hace dos años y lo que sentimos es que la música puede unir y animar a la gente.

En Latinoamérica el movimiento del ska tuvo un gran auge en los 90 y 2000. Luego de eso hubo una especie de silencio por parte de las bandas y de la escena en general. Algunas terminaban sonando más en otros países que dentro de sus propios países. Para una banda que lleva más de tres décadas de trayectoria ¿cómo ha sido el proceso de mantenerse juntos?

El movimiento del ska viene y va, se convierte nuevamente en un movimiento cada 10 años. Nosotros creemos en el espíritu y lo que hay debajo. En la esencia se mantiene la base de nuestra música y en los sonidos de bandas latinoamericanas que empezaron con el ska en ese entonces. En este momento estamos deseando que el movimiento vuelva a surgir con fuerza y a hacerse grande en América Latina.

¿Qué ha sido lo más difícil de mantenerse vivos durante 32 años? ¿Cuál es la motivación de la banda en este momento para seguir adelante?

Lo más difícil ha sido seguir adelante luego de la muerte de los miembros de la banda, pero lo que nos mantiene juntos es la vibra positiva que recibimos de la audiencia. También somos muy curiosos y estamos buscando constantemente nueva música y evolucionando. Eso es lo que nos mantiene unidos.

¿Qué es lo mejor de hacer bandas sonoras para cine, covers de bandas y crear su propia música?

En realidad nunca hemos hecho soundtracks para cine como tal. Hemos hecho un juego de computador y una canción de apertura para el largometraje de una animación japonesa. Pero nos encantaría hacer el soundtrack para alguna película algún día. El ska tiene grandes ritmos que le pueden agregar un gran sabor a cualquier canción. Y no solamente en lo instrumental sino que estamos interesados en hacer pistas vocales, últimamente estamos escribiendo muchas letras. A veces algunos de nosotros cantamos, pero la mayoría de las veces traemos vocalistas japoneses de diferentes géneros. Últimamente, hemos trabajado con Ken Yokoyama de Hi-Standard, una banda legendaria de punk japonés, también colaboramos con Emicida, un gran rapero brasilero y Angelo de Fishbone.

Ustedes tiene varios covers de diferentes canciones que de ‘Eres’ de Café Tacvba, al ‘Himno de la alegría’. ¿Cómo escogen las canciones que van a reinterpretar? ¿Están obsesionados con alguna canción en este momento a la que le quieran ahcer cover?

Nuestra misión es esparcir buen ska, así que tendremos que escoger música de la casa con la misma vibración, el mismo beat y reforzar el down-beat con buena vibra.

En su más reciente disco tienen colaboraciones con bandas latinoamericanas como Inspector y Los Auténticos Decadentes. ¿Han tenido la oportunidad de escuchar las bandas de ska de Colombia? ¿Les gustaría colaborar con alguna específicamente?

Sí, de hecho Kawakami ha estado revisando bandas de Colombia y se encontró con La Mojiganga. Por otro lado, aunque no son una banda de ska, nos gustaría colaborar con Bomba Estéreo.

¿Qué bandas de ska japonés deberíamos estar escuchando?

Ska Flames y Kemuri. Son geniales.

Esta es su primera vez en Bogotá ¿Qué esperan del público? ¿Qué nos pueden adelantar del show?

Hemos estado en México y Brasil y como decías, va a ser nuestra primera vez en Colombia, así que estamos esperando que sean aún más pasionales y bullosos que México o Brasil. Nuestra presentación incluirá muchas de las nuevas canciones del disco Paradise Has No Border y obviamente las clásicas que la gente ama. No vemos la hora de tocar en Bogotá.

****

