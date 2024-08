Elvis: «Depeche Mode es como un Estados Alterados en inglés»

Los sonidos electrónicos de Estados Alterados nos hacen descubrir, o nos recuerdan, que la música es una de las drogas más fuertes que se inyecta en las sombras y ellas bailan solas olvidando la muerte. «Nadie piensa, todos bailan», dicen ellos en «Infecto». Hay cierta complicidad entre uno y la música que se ama. Hacer rock and roll en Colombia, para nadie es un secreto, es algo difícil, y más en una Medellín a finales de los ochentas y principios de los noventas, donde los samples que se lanzaban eran bombazos, en un país donde el rock resulta más exótico que la guerra.

Estados Alterados tiene encima más de treinta años de carrera artística y cinco álbumes de estudio —Estados Alterados (1991), Cuarto Acto (1993), Rojo sobre Rojo (1995), Romances científicos (2010) e Intruso Armónico (2014)—; además, la banda conformada principalmente por Fernando Sierra (Elvis) y Ricardo Restrepo (Ricky) participó, con varias bandas de América Latina, en el álbum tributo a The Cure ¿Por qué no puedo ser tú? (1999) y es tal vez la primera banda en Colombia en hacer rock incorporando sonidos electrónicos. O al menos la primera en grabar un disco, según la incipiente discografía del rock colombiano. También Estados Alterados puede darse el lujo de decir que fue la primer banda colombiana en tener un vídeo en MTV («El velo»). Porque Colombia puede ofrecerle al mundo cosas más duras que la cocaína.

Antes de su presentación junto a Depeche Mode el 16 de marzo en Bogotá, y el lanzamiento de su sexto disco, tuvimos una charla con los Estados Alterados, donde la banda nos habla abiertamente de sus orígenes, la amistad con Gustavo Cerati y Soda Stereo, su relación con la música tropical, cuando Juanes tocó con ellos, su postura política de cara a las elecciones presidenciales en Colombia para este 2018 y de su presentación en el Festival Centro en Bogotá.



El nombre de la banda “Estados Alterados”, está inspirado una película de los ochentas que trata de la experimentación con sustancias alucinógenas. A parte de la anécdota, ¿qué tanta incidencia han tenido estas sustancias entre ustedes y su música? (Si es que existe o existió, además, teniendo en cuenta que Ricky es médico psiquiatra especialista en adicciones).

Ricky: Las sustancias no han tenido absolutamente nada que ver con la banda, la gente cree que hemos experimentado con todo; hemos experimentado es con el high que nos da la energía de la música.

Elvis: Precisamente es eso, hemos hablado mucho del bar donde nos conocimos que era el New York New York y la experiencia, en esa época, de bailar una noche entera y sentir lo que literalmente era entrar en una especie de trance solo con el movimiento, es un poco el génesis tanto del nombre como de canciones como “Muévete”. Es más por ese lado.

Dicen que a Gustavo Cerati, en una de sus visitas a Colombia, le preguntaron: ¿qué banda de rock colombiano le gustaba? Y respondió que Estados Alterados. ¿Cómo sienten que es recibida su música en el exterior?

Ricky: Con Soda Stereo hubo una conexión muy fuerte desde que ellos llegaron la primera a vez a Colombia y casualmente en Medellín se tuvo la oportunidad de empezar a interactuar con un Soda Stereo que muy poca gente conocía. Después de eso, Soda empezó a crecer como mito y Estados Alterados tenía cierta conexión en sus inicios con ellos. Llegó un momento en que uno de ellos hizo parte de un proyecto de Estados Alterados que nunca salió.

Elvis: Era con Tweety González, a quien han llamado «el cuarto Soda», porque fue el teclista de ellos toda la vida y actuó como productor, y productor de Cerati; tuvimos la oportunidad de hacer un disco con él que finalmente se enredó y por problemas legales nunca salió al mercado, se quedó guardado.

Ricky: Y hay una anécdota muy bonita con Gustavo Cerati en Nueva York. A él le habían entregado los grammys y estuvimos en una mesa conviviendo varios amigos, era una mesa muy pequeña, y uno de mis amigos, Simón Brand, le dice “hey, Gustavo, te quiero presentar a Ricky de Estados Alterados”, Gustavo Cerati hace un acto… y dice “¿Tú eres de Estados Alterados? Esa banda nadie la ha entendido, porque han hecho una música que estaba más allá de lo que estábamos todos preparados”. Escuchar eso de Gustavo Cerati fue muy potente en ese momento. Eso fue antes del Romances Científicos, te empodera como en esa conexión que había.

Después de sus dos primeros discos: Estados Alterados y Cuarto Acto, la banda tuvo un cambio donde se abandonó (o tomó otros matices), la esencia electrónica que los caracterizaba y hubo un acercamiento a la música tropical con el disco Rojo sobre Rojo. ¿A qué se debió eso? ¿Existió alguna incidencia de lo comercial?

Ricky: No realmente, yo creo que aquí Elvis y yo podemos hablar porque es un momento histórico dentro del proceso. Como ustedes saben Discos Fuentes era la casa disquera por excelencia de la música tropical. En ese momento no había internet, ser banda independiente era casi imposible, si no tenías un disco no había nada que mostrar en realidad. ¿Qué pasa? Tú te acercas a las disqueras, unas bandas firmaron aquí con BMG, lograron con una multinacional expandir su horizonte, con Culebra Records, etc. Estados Alterados, la oportunidad que tuvo fue con Factory Records, pero en realidad era Discos Fuentes. Cuando entras a Discos Fuentes, te encuentras con que no tienen la más mínima idea de manejar lo que era música como la de Estados, pero tenían todas las ganas de aportar en ello y es ahí cuando nos ponen a artistas de mucho respeto de otros géneros, un Fruco, un Alfredo de La Fe, que nos enriquecieron musicalmente pero que, lo que tú dices, se nota un cambio absoluto. Yo a veces le digo a Elvis “hoy por hoy se habla de ese groove music, de música folclórica colombiana con beats electrónicos y yo creo que este fue el primer experimento y la gente no se da cuenta de eso».

Elvis: El primer experimento, además, hecho con mucho respeto, nosotros nunca habíamos querido incursionar en ese tipo de cosas y cuando la disquera nos lo propone nosotros decimos como: “no, no sabemos cómo hacer eso, simplemente no sabemos”. Pero entonces ellos nos pusieron a disposición sus músicos… Y fue así como terminamos cooperando con Fruco, por ejemplo, con Alfredo de La Fe, el violinista de la salsa, o con Diego Galé, entonces si bien nosotros lo que podíamos aportar era esta parte rockera, ellos también de su parte tropical, y el híbrido se dio en términos de eso, más que nosotros tratando de hacer música tropical.

Ricky: No forzamos nada, se dio eso y se dio un momento, aprendimos y seguimos adelante.

Elvis: Y no lo voy a negar: hubo presión, realmente no era algo que nos naciera aunque no me arrepiento de haberlo hecho en este momento.

¿ Qué pasó con Tato Lopera? ¿Por qué se retiró de la banda?

Ricky: Tato no está desde el 2010 con nosotros. ¿Qué pasó con Tato? Decidió salirse del grupo, yo creo que le deben preguntar a él eso. Él decidió retirarse.

Teniendo en cuenta que estamos en época electoral y que en las elecciones presidenciales de 2010, Estados Alterados apoyó la candidatura de Antanas Mockus. Recordemos “la ola verde” y las camisetas verdes con el logo de la banda. ¿Creen que la música en general y la suya en particular, tiene alguna función política? ¿Hay algún candidato al que le hagan fuerza ahora?

Ricky: Yo creo que la música es interpretada de mil maneras y así como tiene fuerza para cambiar tu vida, tiene fuerza también para que la gente en su entorno identifique a Estados con algo: nosotros estamos por la paz, nosotros estamos por el respeto al prójimo, nosotros estamos por el respeto a la naturaleza, el respeto a la ciudad. Ya que nosotros decidamos por quién vamos a votar es algo personal, no nos gusta la guerra, no nos gustan los altaneros que alzan la voz; y si nuestra música es interpretada de una manera política pues bienvenido sea, pero también puede ser interpretada de una manera romántica, de una manera, digamos, de sonidos para darte una vivencia equis en tu vida.

Elvis: Todo acto humano tiene algún trasfondo político, eso no se escapa y como dicen por ahí: “si usted no se quiere meter con política, la política se mete con usted”. Nosotros en ese momento hicimos este acto porque además sentimos una gran afinidad con el profesor Mockus y es muy triste que hayan, lo digo literalmente, saboteado su campaña, porque yo siento que así fue.

En este momento me parece difícil comprometerme con un candidato, no veo el panorama así como muy claro en ese sentido, pero te puedo decir que en quince días vamos a lanzar un sencillo que se llama “Miedo” y creo que cae muy bien en este momento que hay tanta gente que nos quiere vender miedo, para que la gente vote asustada…

…Para que vote verraca.

Elvis: Ahora es asustados, ahora es el coco del “castrochavismo”, que es un cuento de orugas, pero no voy a entrar más en detalles.



¿Cómo era su relación con otras bandas de Medellín de los noventas, contemporáneas a ustedes, como Bajo Tierra, El pez, Los Árboles, Ekhymosis?

Ricky: Muy fuerte, en Medellín todos trabajamos por todos, todos abríamos horizontes y dábamos la mano. Había una relación muy fuerte con Bajo Tierra, con El Pez, con Panorama que fue un poco más en los dosmiles, pero una relación muy fuerte, con Ekhymosis, también muy fuerte.

Elvis: Nosotros hicimos este esfuerzo de ir para hacer el vídeo con Simón Brand, que fue el primero que se vio en MTV, y vimos que ese esfuerzo pagaba y vimos realmente que esta difusión internacional era algo importante, pero eso valía mucha plata. Entonces nos asociábamos entre varias bandas, dijimos: “vamos a traer a Simón para hacer un par de vídeos, uno para Ekhymosis otro para Estados Alterados. Y mientras estábamos haciendo el video de Ekhymosis, Estados Alterados era el equipo técnico. Y mientras estábamos haciendo el vídeo de Estados Alterados, Ekhymosis era el equipo técnico. Y así nos solventamos unos a otros, nos ayudábamos.

Ricky: ¿Ustedes sí sabían que Juanes fue guitarrista invitado de Estados? Tocó con nosotros en concierto de guitarrista invitado, cuando era Ekhymosis, por dos años: del 92 al 94.

Depeche Mode vuelve a Colombia, después de casi 10 años, y ustedes van a estar compartiendo escenario con ellos. Teniendo en cuenta que esta banda debió ser una gran influencia para ustedes, algunos incluso han dicho que Estados Alterados es como un Depeche Mode en español. ¿Qué se siente alternar tarima con ellos?

Ricky: Estados Alterados tiene un sonido electrónico y el referente que todo el mundo conoce es Depeche Mode, pero ya tienen para conocer Estados Alterados que es de este país. Absolutamente hay una influencia, pero que hayamos copiado a Depeche Mode, para nada. Hemos evolucionado hacia otros lados y creo yo que lo más importante de este concierto es que ambas bandas venimos desde los ochentas, ellos trabajaron cinco o siete años antes que nosotros, pero confluyen tres generaciones y si hay gente que valora la música ese es uno de esos conciertos que no se debe perder, por muchas razones.

Elvis: De verdad es un sueño cumplido, yo lo digo así honestamente, soy fan de la banda, muy fan y siempre había querido esto. Esperemos que después de este concierto digan: Depeche Mode es como un Estados Alterados en inglés.

Estados Alterados es una banda que lleva, al menos, 30 años de trayectoria y sigue siendo actual. Su último álbum de estudio fue Intruso Armónico del 2014. ¿Qué viene para Estados Alterados? ¿Cómo va la producción de Lumisphera?

Elvis: Muy bien. Yo siempre digo que no somos un grupo famoso pero somos un grupo de culto: la gente que nos quiere, nos quiere de verdad, y ha habido un trabajo grande de papás, hermanos mayores, por pasar la música. Hay una generación de gente que nos sigue, que yo no me lo esperaba y que es de las sorpresas más gratas que me ha dejado la carrera musical. Entonces, por esa gente, por los que nos han seguido toda la vida y por los que nos están siguiendo ahora, como decía Ricky ahora hace un momento, casi tres generaciones ya. Estamos siempre esforzándonos en reinventarnos y yo creo que este disco que viene lo muestra, vamos a lanzar sencillo en quince días, luego vendrá otro sencillo y después del Mundial creo que ya lanzamos disco como tal, ahí sí tendrán el álbum completo. Y es un álbum que experimenta mucho nivel, desde diseñar nosotros mismos instrumentos musicales electrónicos, hasta inspirarnos en fuentes tan diversas como la historia fotográfica de Antioquia, por ejemplo. No sé, creo que hay mucho para bucear en este disco que viene, creo que vale la pena que lo miren.

Ricky: Y ustedes que son seguidores y amantes de música, de buena música, tengan en cuenta que este álbum fue producido por Amir Derakh que viene de Orgy, y tiene un proyecto que se llama Julien-K. Es un tipo que ha trabajado con muchos artistas en la escena angelina y él es el productor de este nuevo álbum, el Lumisphera. Hace poco nos llegó un correo electrónico del productor master, de la masterización de “Miedo”, ya la tenemos en las manos así que en dos semanas estén preparados. Él se llama Michael Marsh y ha trabajado con gente muy poderosa del Reino Unido, así que el sonido va a estar poderoso.

Por último, ¿qué nos pueden decir de su presentación en el Festival Centro?

Ricky: Lo más especial del Festival Centro 2018, es la diversidad en términos de teatro, pero más aún, la propuesta que nos hicieron. Estados Alterados estará el viernes 9 de febrero y la hora es para reclutar a los «seres de la noche«, es a las 11pm y lo mejor: no vamos a tocar todos los álbumes, solo el primer álbum de Estados Alterados en su orden.

Elvis: Es un concierto bien especial. Además llevábamos rato detrás del Festival Centro, es un evento muy importante en el que queríamos participar desde hacía rato y no había podido cristalizarse esa idea, entonces pues ahora que tenemos la oportunidad hay que darla toda.

Sigue a Estados Alterados por acá.