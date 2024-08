El día que Fania se tomó Bogotá

Es miércoles 22 de agosto de 2017. Más de una decena de personas están en los estudios de Árbol Naranja en el barrio Chapinero, en pleno corazón de la capital colombiana. Entre directores de fotografía y arte, productores de audio, asistentes y el equipo de montaje están ultimando detalles para iniciar la grabación de un proyecto que Fania bautizó como Chapinero Sessions, una serie de seis reinterpretaciones de artistas residentes en Colombia a seis clásicos incluídos en el catálogo salsero del mítico sello neoyorkino.



La primera en tomar el micrófono fue Maité Hontelé, la trompetista holandesa que se obsesionó con el sonido de la salsa y desde su instrumento le ha devuelto el brillo y la vida a un género que parecía estancado. Meses antes, entre junio y julio de este mismo año, Pablo Ahogado, vicepresidente de música y publishing de Fania se puso a la tarea de reunir, contactar y proponerle a Maité, Pernett, La BOA, Frente Cumbiero, Vicente García y Duina del Mar, la idea de escoger una canción de aquellos clásicos de la salsa para hacerla suya, reinterpretarla y ponerla en un contexto actual, con sus arreglos y su sonido, honrando claramente el legado de sus creadores.

Videos by VICE

De allí que Maité escogiera ‘Así se compone un son’, de Ismael Miranda; Pernett se apropiara de ‘De todas maneras rosas’ de Ismael Rivera; La BOA de ‘Calle luna calle sol’ de Willie Colón; Frente Cumbiero de ‘Merecumbé’ de Johnny Colón; Vicente García de ‘El hijo de Obatalá’ de Ray Barreto y Duina del Mar de ‘Ausencia’ de Willie Colón.

***



Durante los últimos cinco años Pablo Ahogado y Maykol Sánchez vicepresidente de mercadeo de Fania, se han encargado de reinventar la marca echando mano del catálogo de canciones que fueron firmados por el sello estadounidense, para que DJs hicieran sus propias interpretaciones. Es así como a ritmo de house, mombahton, EDM, dance y fusiones electrónicas con música tropical, se está buscando atraer a una nueva generación a los sonidos de antaño y enchular aquellos himnos para hacerlos dignos de las pistas de baile actuales. Y así, DJs como Happy Colors, Branko y Uproot Andy entre otros han hecho suyas canciones de la Fania clásica, artistas como Bomba Estéreo han reinterpretado temas como ‘Pa’ Colombia’ de Willie Colón y Héctor Lavoe. Incluso recientemente Puerto Candelaria echó mano de ‘La Murga’, otro clásico de la dupla Colón-Lavoe, para meterle su toque y traerla a estos días.

Dice Maykol Sánchez que el origen de las Chapinero Sessions tuvo lugar luego de una reunión con un colectivo llamado Sol Society Recordings, quienes venían grabando artistas jóvenes en ambiente de estudio. Maykol, en busca de nuevo contenido para el canal de YouTube de Fania, tuvo la idea de juntar estos artistas para darles la oportunidad de expresarse hacia un nuevo mercado por medio del catálogo de Fania. «Nuestro objetivo es llevar este catalogo a una nueva generación de fans a través de proyectos como los Fania Sessions, eventos, remixes, y contenido de estilo de vida. La reedición de los clásicos forma una gran parte en esta nueva era de Fania, el proyecto nos da la oportunidad de relanzar partes del catálogo con un nuevo sonido y apariencia», asegura Maykol.

Pernett. Foto por: Cortesía Fluxus Visual

De estas sesiones ya se han hecho Wynwood (Miami) con locos por Juana, Jahzel y Elastic Bond reversionando temas de Celia Cruz, Jhonny Colón y La Lupe. Otra más sucedió en Bushwick (Nueva York) con Los Hacheros, Fernandito Ferrer y Victor Amauri haciendo covers de ‘Periódico de ayer’, ‘Señor sereno’ y ‘Mi gente’. Y hasta Roma Norte (Ciudad De Mexico) tuvo su sesión con Timoneki, Los Yayers, Tito Ramos y Renee Moi, tocando temas como ‘Cumbia típica’ de Mongo Santamaría y ‘Triste y vacía’ de Héctor Lavoe entre otras.

En Colombia, la selección de artistas, después de muchas sentadas a discutir, se hizo en un consenso del cual, según Pablo Ahogado, «solo escogimos un artista de salsa: Maite Hontele. Los otros 5 artistas tienen propuestas musicales muy diferentes que van desde el afrobeat de La BOA a los sonidos tropicales/electronicos de Frente Cumbiero y Pernett». Y agrega que «para nosotros es muy importante ofrecer una plataforma a artistas innovadores que generalmente no suenan en las principales emisoras de radio».

Frente Cumbiero. Foto por: Fluxus Visual

***

Entre el miércoles 23 y el viernes 25 de agosto los estudios de grabación de Árbol Naranja vieron pasar a esos seis artistas, dos por día, cada uno con 4 horas para hacer el montaje, grabar cuatro versiones frente a dos cámaras, cuya producción estuvo a cargo de Fluxus Visual, y de ahí escoger la mejor para trabajar sobre esta. Según Pedro Rovetto, ingeniero de las sesiones, «la parte más difícil es darle un sonido propio y moderno a cada bada y al tiempo preservar un poco de las estética de Fania y de la salsa para cada artista». Además de esto, todas las sesiones se grabaron en bloque, no solo para capturar el momento en cada artista y su banda, sino para emular muchas de las grabaciones que se hicieron en los discos de antaño de la Fania.

Frente Cumbiero. Foto por: Fluxus Visual

***

Cada artista tuvo la libertad de interpretar a su manera los covers que decidieron hacer, aunque manteniendo la esencia de la misma. Maité Hontelé por ejemplo, cuenta que hicieron pequeños cambios en la canción original, «pero le dimos un toque más moderno, hay un interludio que se refiere un poquito más a la salsa moderna, abrimos espacios para solos de trompeta y flauta y además para los pregones de Diego King, el flautista que también canta, Lencho Velásquez y Juan Carlos Acosta que fue cantante de guayacán».

Vicente García. Foto por: Fluxus Visual

Por su parte Daniel Michel, director de La BOA (Bogotá Orquesta Afrobeat) cuenta que su versión de ‘Calle luna calle sol’ tiene un toque de rap, psicodelia y la adición de batería, guitarra, saxo y trompeta que la original no tiene. Y Vicente García, para ‘El hijo de Obatalá’, agrega que «quería hacer algo que aportara. No quería emular ni copiar lo que bien han hecho todos los artistas de la Fania. Luego de escoger la canción de Ray Barreto que me encanta, llegué a la conclusión de hacer un son montuno con fusiones de dub, reggae, que tuviera mucho la presencia del tres cubano, el güiro, pero también mucho la parte electrónica en los delays, los sintetizadores, las guitarras, tratar de renovar un poco el sonido, pero obviamente respetando la obra magistral que se hizo en su momento».

La BOA. Foto por: Fluxus Visual

La finalidad del proyecto según Maykol Sánchez de Fania «es darle una nueva cara a la marca. Queremos que la audiencia sepa que los clásicos siempre estarán disponibles en su formato original y siempre se mantendrá un respeto y orgullo por todo lo que se creó durante los últimos 50 años, pero necesitamos evolucionar y avanzar hacia el futuro con nuevos proyectos como estos para poder mantener la marca viva por muchos años más». Después de Bogotá y las ciudades que han tenido previamente sus sesiones, el objetivo de la marca es llevarlo a todo el continente Americano. En los planes cercanos está Los Ángeles, otros países en Centro y Sur América y después llevarlo a Europa.

Las Chapinero Sessions verán la luz una cada jueves a partir del 28 de septiembre con Maité Hontelé. El 5 de octubre con Vicente García, el 12 de octubre con Pernett, el 19 con Duina del Mar, el 26 con Frente Cumbiero y el 2 de noviembre con La BOA.