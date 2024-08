Misterio resuelto: Por fin sabemos de qué se trata el ‘Aserejé’

Han pasado 15 años desde aquel lejano 2002 en el que un grupo de españolas saltó a la fama mundial con la mundialmente famosa canción ‘Aserejé’, una especie de sinsentido que nunca entendimos, pero que por su pegajosa cadencia se nos incrustó en el cerebro como si se tratara de un poderoso mensaje subliminal que además venía con coreografía incorporada.

Años después ‘Aserejé’ sigue siendo una de las canciones más famosas de todos los tiempos, seguimos bailando su coregrafía en la hora loca de las fiestas, pidiéndola en los karaoke y cantándola ebrios hasta el final. Sin embargo pocos habrán sido los curiosos que se dedicaron a escuchar y analizar minuciosamente la letra para saber de qué era lo que realmente se trataba.

Videos by VICE

Si bien varios habían encontrado el simil entre el coro de ‘Rapper’s Delight’ de Sugarhill Gang con el de la canción de Las Ketchup, la relación entre esto y el resto de la canción no tenía mucho sentido. Pero finalmente, hace unas horas @Kueaff, un usuario de twitter, se tomó el trabajo de explicar, frase por frase, la historia detrás del One hit wonder dosmilero:

O sea…

Misterio resuelto amigos, pueden morir en paz.