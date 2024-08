El día que la electrónica yoruba de Ibeyi nos tocó el alma

Mientras una multitud de gente expectante iba tomando asiento en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en Bogotá, el pasado domingo 28 de enero de 2018, las gemelas Naomi y Lisa-Kaindé Díaz, se alistaban en medio de risas en su camerino. No había nervios, el ambiente estaba empapado por un aura de absoluta tranquilidad.



Lee también:





Videos by VICE

Mientras en el camerino la risa de Naomi servía como faro para iluminar la habitación, afuera se sentían las ansias, la emoción de un público de sumergirse en su ritual de electrónica Yoruba, espiritual y sentimental. Adentro se siente un energía sencilla pero poderosa, como la de dos amigas preparándose antes de salir de fiesta, antes de salir a conquistar al mundo, o simplemente la energía de dos chicas que solo quieren pasarla bien. Naomi baila y frasea un trapsito pegajoso, al que por momentos se le une su hermana Lisa Kaindé, cantando juntas a manera de calentamiento. Afuera y en silencio, todo se dispone para que ritual empiece.

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Una vez listas, desde el backstage, con micrófono en mano, comenzaron a corear, y en total oscuridad retumba en la sala “Eleggua», un canto Yoruba que Ibeyi usa para abrir todos sus conciertos invocando a esta deidad- Porque Eleguá, es precisamente el Orisha dueño de los caminos, es quien aprueba todo ritual de Santeria, y quien da vía libre al inicio de esto que más que un concierto es una ceremonia musical, a la que se sumaron alrededor de 1500 personas, que, con sus gritos y aplausos, llenaron el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo canción tras canción.

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

A lo largo del show, estas hermanas francesas con sangre cubana, tocaron temas tanto de su primer disco, como de su más reciente álbum ASH, canciones como: «I wanna be like you», «No man is big enough for my arms», «Deathless», «Transmission» y «Me voy», esta última, producida en colaboración con la española Mala Rodríguez, dejaron claro que también se canta en español, y que su ADN latino esta cada vez más presente en el show, en el que se percibe una clara evolución instrumental, una inmersión electrónica en los estilos caribeños desde la simpleza de su estilo, sobre todo en la parte de rítmica, donde el batá, el drum machine, el sampling, RnB y algo de hip hop dieron forma a mensajes feministas, empoderando no solo a la mujer, sino a cada persona inmersa en el amplio universo musical de estas dos hermanas. En conclusión, un concierto sólido, poderoso e inspirador, que se despidió de su público con «River»m la canción que las ha hecho viajar por el mundo con su sublime propuesta.



Larga vida a Ibeyi.



Iré!



Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español

Foto por: Sebastian Comba Rico |Noisey en Español