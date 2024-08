La nueva colaboración de J Balvin es una oda al sexo oral femenino

Ya sabemos lo que están pensando: “Qué asco J Balvin”, “qué mierda el reggaetón”, “qué mierda esa música misógina y machista”, “las mujeres no somos objetos sexuales”. Son libres de opinar y pensar lo que quieran, pero no podemos negar que a todos, sin distinción de género u orientación sexual, nos encanta el sexo. Y contrario a lo que puedan estar sintiendo, este no es otro caso del tipo “4 Babys” de Maluma.



En “Downtown”, la nueva colaboración del colombiano J Balvin con la brasileña Anitta, la que pone las reglas de juego es ella, la que canta “a mí me gusta cuando baja downtown/ Le pido que se quede envenciao’”, es ella y quien se empodera de la situación también es ella, poniéndolo a sus pies, asfixiándolo, casi que rogando por más. Aunque claro, en materia de sexo oral, como bien dice Balvin “No se vale el empate, esto es hasta darle jaque mate/ Hasta que uno de los dos se mate”.

En todo caso, la canción es un guiño y una oda a ese acto de antojar, a ese juego de lamer, a ese verbo “chupar”, algo que seguramente te va a poner caliente y quizás hasta sea una manera sutil y efectiva al momento de mandarle ese link a esa “persona especial”.

Deja de lado tu mojigatería y dale play arriba a lo nuevo de José Balvin, que está elevando su chi.

