Este es el line-up oficial del Lollapalooza Argentina

Después de un 2017 en el que la tierra tembló en el Hipódromo de San Isidro con Metallica, the XX, The 1975, Leon Gieco, Glass Animals, G-Eazy, The Strokes y más, Lollapalooza Argentina se alista para una descarga brutal en el 2018. Hoy 27 de septiembre uno de los festivales de obligatoria asistencia en latinoamérica acaba de anunciar el cartel oficial.

Entre el 16 y el 18 de marzo, Argentina vibrará con Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, The Killers, Imagine Dragons, Wiz Khalifa, Chance The Rapper, LCD Soundsystem y más, en un cartel increíble que pueden consultar completo aquí abajo: