Este es el line-up oficial de Lollapalooza Chile 2018

Luego de celebrar su séptima edición en 2017 con artistas como Metallica, The Strokes, Flume, Durán Durán, Bomba Estéreo, The Weeknd entre otros que hicieron vibrar el Parque O’Higgins, el festival se alista para su octava edición.

Entre el 16 y el 18 de marzo del 2018 Chile recibirá artistas de la talla de Pearl Jam, Red Hot Chilli Peppers, DJ Snake, Royal Blood, Chance The Rapper, Anderson .Paak, Metronomy, Mac Demarco, Tyler The Creator y una lista de más de 100 artistas que en tres días pondrán a gritar a todo pulmón a un público que recibirá una vez más un line up imperdible.

Mira el cartel completo aquí abajo: