Alguien por fin puso a Los Simpson en portadas de álbumes de punk

Aunque la célebre serie de televisión Los Simpson terminó después de diez maravillosas temporadas en 1999 (no me importa lo que digan la la la no oigo, no oigo, soy de palo), pareciera que el show tuviese más relevancia ahora, en la era del Internet. Gracias a la puerta giratoria llena de idiotas incompetentes en la Casa Blanca, podemos tener una referencia apropiada de Los Simpson por cada mal titular. Y con Frinkiac, una de las herramientas más importantes de todo el Internet, podemos hacer estas comparaciones en cuestión de segundos.

Tal vez el beso que el presidente de los Estados Unidos le da a Bob Dole te recuerde al beso que Homero le da al Hombre Topo (¡que sabe a maní!), por ejemplo. O tal vez cuando este mismo personaje intentó impresionar a su jefe de personal, sea similar a cuando Homero usó corbata para impresionar a Frank Grimes ( conocido como «Grimey»). O puede ser cuando el deshonrado secretario de prensa de la Casa Blanca (una reputación difícil de lograr) Anthony Scaramucci entró con un muy mal recibimiento durante el Late Show. Pero ahora imagina que estas referencias existen con portadas de álbumes punk, en vez de política.

Ésa es la premisa detrás de Millions of Dead Simpsons, la cuenta de Instagram que ha hecho el trabajo sublime de combinar las dos cosas. La cuenta cubre una amplia variedad dentro del género y y también incluye muchas referencias sutiles de la serie animada. Aquí aparece Bart en la portada de Allroy Sez, el primer álbum de All.

O Kirk Van Houten cantando su existosa canción « Can I Borrow a Feeling?«en la portada de Life Won’t wait, el álbum de Rancid. (El grafiti en el fondo da un toque especial)

Smilin’ Joe Fission en la portada de The Age of Quarrel:

Un Ned Flanders diabólico, en el disco de NAILS.

Lisa en el álbum How I Spent My Summer Vacation de los Bouncing Souls.

Y por supuesto, Otto, el conductor del autobús escolar, en el papel que estaba destinado interpretar: en la portada del álbum de Municipal Waste Waste’s The Art of Partying.

Nuestras plegarias se elevan para más de este contenido, por favor. Y gracias a dios por los memes que han destruido más mentes jóvenes que la sífilis y el paintball combinados.

