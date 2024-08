‘Meet the Colombian Music Powerhouses’: El compilado más brutal de la independencia nacional

Las últimas dos décadas han sido decisivas para la música colombiana. La irreverencia y experimentación de los 90 dio paso para que el sonido local empezara a esparcirse como virus por el continente y más adelante por el mundo entero. El encuentro del folclor con ritmos más contemporáneos abrió la puerta para que se detonara toda la riqueza que existe en el sonido tradicional de estas tierras y eso, a su vez, potenció y se mezcló con la sangre de la escena independiente nacional.



Hoy, dos décadas después, el trabajo de distintos sellos que han enfocado su apuesta a visibilizar, desde diferentes frentes, la labor de varias decenas de proyectos ha dado sus frutos, y es por eso que bandas que van desde Bomba Estéreo hasta Carmelo Torres han clavado la bandera colombiana en un sinnúmero de países.

Meet the Colombian Music Powerhouses es una celebración y un encuentro de los cinco sellos independientes más importantes de los últimos 20 años, esos de donde salieron los primeros discos de Bomba Estéreo, donde se visibilizó el poder de la champeta y la música palenquera, se honró la raíz del sonido étnico y campesino, se corrieron riesgos y se hicieron apuestas visionarias y atrevidas, pero sobre todo, se apoyó y se sigue apoyando el poder de las escenas independientes nacionales repartidos en cinco casas disqueras: Polen Records, Sonidos Enraizados, Llorona Records, Palenque Records y Tambora Records, que se unieron para crear el primer compilado de sellos independientes en el país, una joyita de la discografía nacional y un documento sonoro para la posteridad.

Aprovechamos para pedirle a algunas de las cabezas visibles de estos sellos, sus impresiones y un comentario sobre la importancia de este primer gran compilado que en 20 canciones reunió proyectos que van desde el Dub de Gaita, hasta Boom Full Meke, pasando por Abelardo Carbonó, Systema Solar, Paito y los Gaiteros, Bomba Estéreo, Son Palenque, Rompefuego y más.

Lucas Silva – Palenque Records

Este compilado significa mucho, porque se han reunido los cinco mejores sellos independientes de Colombia. Palenque Records es de los pioneros, llevamos 20 años y la idea de reunirse con estos sellos disqueros es para hacer un bloque y tener más fuerza como sector de la cultura y que seamos más reconocidos, escuchados y tenidos en cuenta a nivel de muchas de las políticas culturales que están en curso en el país. Para que se den cuenta que realmente somos un sector muy importante de la economía y además sentar un precedente de que la música independiente es el futuro de la música colombiana.

Lucía Ibáñez – Sonidos Enraizados

Es el resultado de la hermandad y de la relación colaborativa que hemos construido entre estos sellos disqueros. Es nuestra mayor expresión de que se puede trabajar de otras maneras, apoyándonos y fortaleciéndonos los unos a los otros.

Juan Bastos- Tambora Records

El proceso de la alianza es un paso muy importante para la música independiente de nuestro país. Ha sido un proceso en el cual, gracias a nuestros encuentros en diferentes mercados musicales nacionales e internacionales, nos pudimos empezar a conocer y a darnos cuenta que tenemos demasiadas cosas en común, y que tenemos muchas más por las que trabajar en conjunto. Esa es la base de esta alianza y será nuestra bandera para crecer en bloque.

Pueden escuchar aquí abajo el compilado y descargarlo libremente por tiempo limitado en estas plataformas:



<a href=»http://lloronarecords.bandcamp.com/album/meet-the-colombian-music-powerhouses-vol-1-an-alliance-of-independent-record-labels»>Meet the Colombian music powerhouses vol. 1 – An alliance of independent record labels by various</a>

