El nuevo documental de MIA muestra su lado menos conocido

Parecía que el día nunca llegaría, pero aquí estamos. La tan esperada película de MIA , MATANGI / MAYA / MIA , acaba de estrenarse en el Festival de Cine de Sundance . Dirigido por Steve Loveridge, amigo de MIA desde hace mucho tiempo, con quien estudió en la universidad de Central St Martin en Londres, la película intenta mostrar varias facetas de la artista, no solo la personalidad controvertida que a menudo se retrata en los medios.

Uno de los inconvenientes que parecía presentarse en la producción de esta película ha sido una distancia que se sentía entre Loveridge y MIA, donde recientemente , en marzo pasado, MIA bromeó diciendo que la película podría tomar otros diez años . De acuerdo con el tema, en una entrevista en video con Deadline realizada antes del estreno (que puedes ver arriba), MIA declaró «No sé qué hay en la película», que sin duda es una frase de oro frecuentemente usada antes de que el film se proyecte por primera vez. Ella agregó: «Simplemente le di montones de me gusta, hay imágenes de las giras, y cosas así, artísticas con las que había experimentado. Pero él no usó ni un poco de eso». También dijo que la película no se centra necesariamente en su carrera musical. Loveridge agregó, que «simplemente no es un documento de música. No es lo que la gente espera», aludiendo al título de la película, que usa los tres alias de MIA, y sugiriendo que se incluyen muchas facetas de su personalidad y carrera.

Videos by VICE

Y aunque en la entrevista inicial en video, MIA bromeó diciendo «estamos anticipando un impacto masivo», en la entrevista con Deadline , ella pareció complacida con el producto final. De lo que podemos recoger aquí, la película le da mucho espacio a su trabajo de defensa dentro de la compleja situación política en Sri Lanka:

Creo que es bueno que haya logrado filtrarlo hasta la esencia de lo que debe discutirse. Porque en mi propia cabeza, hay un millón de otras cosas que hubiera querido discutir. Sabes, es casi como si él literalmente tomara lo que dije y le pusiera imágenes, como si estuviera realmente simplificado, pero tenía todas las posibilidades. Lo cual es muy extraño, porque nunca supe que tenía esas cosas. Cuando le di las grabaciones de Elastica y las cosas de Sri Lanka, las cosas que eligió no eran las que le había dado. Y el hecho de que encontró una oportunidad para representar las cosas que dije a lo largo del tiempo fue algo sorprendente, ¿sabes?

MATANGI / MAYA / MIA aún no tiene una fecha de lanzamiento del Reino Unido, pero está aquí. Al menos está aquí.

Sigue a Noisey en Twitter .



Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.