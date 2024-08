Nostalgia: La primera vez de Iron Maiden en Latinoamérica

El año era 1985. El escenario, Rio de Janeiro. Los personajes, Queen, Iron Maiden, Rod Stewart, AC/DC, Scorpions, Ozzy Osbourne, B-52’s y más leyendas del rock internacional que se dieron cita para la edición inaugural de Rock in Rio, «El festival más grande del mundo».

El empresario brasilero y fundador del festival, Roberto Medina, buscaba con Rock in Rio «proporcionar experiencias inolvidables para todos los públicos», y tal vez, uno de los momentos más legendarios de la historia del entretenimiento en América Latina fue la presentación de Iron Maiden en el festival, la cual era su primera en el continente.

En 1984 y con el lanzamiento de su álbum Powerslave, que para muchos resume la esencia de la agrupación inglesa de heavy metal, iniciaron la gira «World Slavery Tour» que la llevó a Rio de Janeiro el día del concierto inaugural de Rock in Rio. La banda, que celebraba ese año sus 10 años de fundación y además estaba pasando por su mejor momento, dio un espectáculo que quedó grabado en la memoria colectiva latinoamericana, tocando sus clásicos ‘The Trooper’, ‘2 Minutes to Midnight’, ‘Aces High’ y ‘Run To The Hills’.

Esta presentación, junto a la de 2001 en el mismo festival, son catalogadas como los mayores conciertos de la banda, reuniendo un estimado de 250 mil personas en cada show. Además, la presentación de Iron Maiden en el 85 es considerada como la mejor en la historia del festival Rock in Rio.

Juzguen ustedes con el concierto completo que pueden ver a continuación.