Nostalgía: escucha a Slayer haciendo un cover de Mötley Crüe

En la década de los ochentas el metal comenzó a tener cierta popularidad gracias a MTV. Los sencillos de los grupos de rock se lanzaban por medio de vídeos musicales y no solamente en los clásicos vinilos de 7 pulgadas. Así fue como Mötley Crüe, banda de heavy metal y hard rock formada en Los Ángeles, se hizo famosa. Herederos de las pintas y la actitud de personajes del glam rock de los setentas como los New York Dolls o el mismo David Bowie (influencias que también había tomado el movimiento punk poco antes), para 1983 Mötley Crüe era una de las bandas más importantes de la escena rockera a nivel mundial.

A Slayer, por su parte, reconocida banda de thrash metal norteamericano, que recientemente anunció su retiro de los escenarios después de 37 años de carrera, difícilmente se le podría imaginar —y menos uno de sus fanáticos más true— haciendo un cover de una banda «glam», que hizo del metal uno de los géneros musicales más escuchados en los ochentas, alejándolo del underground y llevándolo a lo mainstream.

En este vídeo, una alineación primitiva de Slayer, previa a su álbum debut Show No Mercy, interpreta «Looks That Kill», del trabajo Shout at the Devil, de un Mötley Crüe que en sus inicios tenía acercamientos al ocultismo y, según cuentan en la reedición del disco en el 2003, también contenía mensajes subliminales.

Así suena este cover de Slayer a una, en esa época, también oscura banda de metal, Mötley Crüe: