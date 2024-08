¡CONFIRMADO! Radiohead vendrá por primera vez a Colombia en el 2018

Durante años soñamos con este día. Esperábamos que algunos de los grandes festivales del país trajeran a Radiohead por estas tierras. Mucho se rumoró, mucho se dijo. Finalmente hoy, 29 de noviembre, lo volvemos a confirmar: Thom Yorke, Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Colin Greenwood y Philp Selway tocarán en Colombia el próximo 25 de abril de 2018 en el Parque de la 222.



Su presentación además contará con la participación del californiano Flying Lotus, considerado por muchos como el papá del hip hop experimental, para quien también será su primer concierto en Colombia. Junto a ellos estará la banda alterna de Jonny Greenwood, Junun, además de los colombianos Ghetto Kumbé, en el marco del la primera edición del Sound Hearts Festival en el Bogotá.

Videos by VICE

El lunes 4 de diciembre se abrirá la preventa para clientes del grupo Aval desde las 9:00 a.m hasta el miércoles 6 a las 11:59 p.m.. La venta al públio será a partir del 7 de diciembre a las 9:00 a.m. a través de Primera Fila. Así que vayan rompiendo el marrano y discúlpense con los que no van a recibir regalo esta navidad: ¡RADIOHEAD VIENE A COLOMBIA!