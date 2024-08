Los recomendados Noisey para In-Edit 2017

El festival In-Edit, uno de los más importantes a nivel mundial de cine documental musical, está de regreso en Colombia y en su cuarta edición trae un catálogo nutridito con 13 películas que nos harán experimentar aquello que ellos mismos nos han sabido inculcar tan bien: pura música para tus ojos.



Para esta cuarta edición el festival se llevará a cabo entre el 8 y el 12 de noviembre, en dos salas de Cine Tonalá y en los dos espacios de fiesta de Armando Records, así que si no tienen plan, este es uno imperdible y si ya tienen pospónganlo porque el In- Edit esta vez trae joyitas de primera clase.

Para ayudarles un poco a la hora de tomar decisiones, decidimos hacer una selección y una apuesta por esas historias que no pueden dejar de ver este año.

American Valhalla

Andreas Neumann, Joshua Homme| Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos | 2017

En 2016, el padrino del punk, Iggy Pop, publicó Post Pop Depression, su décimo octavo disco y en el cual contó además con la participación de Josh Homme, líder de Queens of the Stone Age, en una combinación improbable de dos inconformistas en la industria rock estadounidense. American Valhalla, retrata desde la intimidad la unión de estos dos personajes con su banda en sus procesos creativos bajo el increíble mantra:»no arriesgas nada, no ganas nada».

Residente

René Pérez Joglar| Armenia, Burkina Faso, China, Georgia, Mongolia, Nigeria,

Federación Rusa, Estados Unidos |2017

El Calle 13 que todos conocimos y escuchamos alguna vez, ese que empezó siendo un pretencioso intento de reggaetón intelectual y luego migró a un proyecto beligerante, ya no es el mismo que antes. Tras una separación hace un par de años, René Pérez Joglar (Residente) se embarcó en un proyecto ambicioso en solitario bajo la premisa de encontrar su ADN, algo que se transforma en un viaje a través del mundo donde además de tratar de encontrar su raíz, trabaja en su primer disco como solista.







One More Time With Feeling

Andrew Dominik| Inglaterra |2016



Este es sin duda uno de los documentales imperdibles de esta edición. El universo de Nick Cave, su intimidad y los procesos creativos durante la creación de Skeleton Tree, su décimosexto disco de estudio con The Bad Seeds. Este es el primer trabajo que Cave publica tras la muerte de su hijo Arthur de 15 años, y en esta pieza a blanco y negro muestra, junto a su esposa e integrantes de la banda, ese paso catártico e introspectivo.





La música tropical colombiana tiene una casa con nombre propio: Discos Fuentes. En este documental se muestra la historia detrás de uno de los sellos más importantes de Colombia, su desarrollo, sus cañonazos bailables de cada diciembre, los músicos que hicieron parte de la época dorada del mítico espacio en el cual Colombia ha dejado marcada su historia en un archivo sonoro invaluable.

Dick Verdult- It is true but not here

Luuk Bowman| Holanda |2017

En la música es conocido como Dick el Demasiado, un holandés enigmático, cuyo quehacer artístico es producto de los accidentes culturales, con un performance increíble y una apuesta que siempre sorprende. Definitivamente uno de los recomendados que tienen que ver.

Busca por dentro

César Gálvis, Marino Aguado| Colombia| 2016

Jairo Varela, director de uno de los grupos más grandes que ha parido la salsa colombiana, ha muerto. Su legado, sin embargo, se mantiene vigente e intacto. Esta es su historia, un homenaje contado por sus seres queridos y aquellos con los que compartió parte de su vida.

Queercore: How to punk a revolution

Yony Leiser| Alemania | 2017

A mediados de los 80 y a modo de “venganza cultura”, un grupo de artistas se mamó del aburguesamiento de lo gay y la homofobia en el punk y decidió crear su propio movimiento al que bautizaron “queercore”, una empoderadora causa social anárquica que se mantiene como una potente voz de inclusión.





Si quieren caer, acá les compartimos los horarios del festival:

Aparte de estos recomendados In-Edit contará con un par de charlas, como el conversatorio, con José Sánchez, director de Omega, película que también se estará presentando en el marco del festival y el concierto del británico SIVU el viernes 10 de noviembre en Armando Records, al cual ustedes pueden asistir concursando con las instrucciones al final de la nota.



