«El reggaetón no tiene ningún valor musical»: Totó la Momposina

Durante una conferencia de prensa realizada en el marco del Festival Gabriel García Márquez que se realiza en Medellín, la cantadora crítico sin clemencia al reggaetón. La madre de la cumbia colombiana, quien ha llevado el folclore del Caribe a todo el planeta, opinó que el sonido que pone a millones a perrear con furia, en verdad lo que hace es embrutecer a la humanidad a través de los malos pensamientos.

«Y entonces los muchachos ahora bailan reggaetón y que te lo meto, que te lo saco, que lo hacemos, no no, eso no tiene ningún valor de música, y eso es para embrutecer a toda la humanidad a través de los malos pensamientos», comentó Totó.

Según el portal de Noticias de RCN Radio, la artista también comentó que eventualmente, el reggaetón desaparecerá y el tiempo será el encargado de decir qué es lo que no sirve.

