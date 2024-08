«Ciertamente no sufrí un ataque al corazón ni un ataque epiléptico»: Steven Tyler

A finales de septiembre, en medio de su gira latinoamericana, Aerosmith se vio obligada a cancelar sus presentaciones restantes en Curitiba, Brasil, Santiago de Chile, Rosario, Argentina y Monterrey, México en octubre debido a condiciones médicas a las que debía ser sometido su frontman Steven Tyler.



Dado que el anuncio que se hizo oficial no incluía mayor información sobre el estado de salud del cantante, se empezaron a crear especulaciones sobre ataques al corazón o ataques epilépticos, a lo cual Tyler respondió en un comunicado publicado originalmente en la página oficial de su banda»: Me rompe el corazón haber dejado esta gira pronto. La banda nunca ha tocado mejor. Simplemente mirar las 100.000 personas en el Rock In Rio. Les doy a todos un A+ por las especulaciones creativas, pero ciertamente no sufrí un ataque al corazón ni un ataque epiléptico (a menos que Joe Perry esté desgarrando un solo). Siento haber recortado la gira pero tengo que llevar a cabo un procedimiento que solo lo puede realizar mi doctor en Estados Unidos».

Videos by VICE

Previamente también había agregado que su condición médica no representaba una amenaza para su vida, pero que de igual manera necesitaba atender el procedimiento de manera inmediata, guardar descanso y luego volver a los escenarios. Hasta el momento no se conoce una fecha en la que se reanude la gira que estaba llevando a cabo la banda.